Christian Nodal reveló por error el sexo del bebé que espera con Cazzu

Cazzu y Christian Nodal han dado mucho de qué hablar desde unos meses atrás mientras se estuvo especulando que la pareja estaba esperando la llegada de un bebé. Luego de varias interrogantes, ambos cantantes negaron la existencia de un presunto embarazo.

La argentina el pasado sábado 15 de abril se presentó en el Movistar Arena, y al salir al escenario lo hizo con un inmenso abrigo blanco y de inmediato se lo quitó, fue así como reveló que se encuentra en la dulce espera, al tiempo que muchos quedaron perplejos al ver lo grande que tiene su pancita.

Los dos han estado expresando su emoción por el bebé que dentro de poco tendrán en sus brazos, aunque no han querido ofrecer mayor información. Sin embargo, el mexicano recientemente sostuvo un encuentro con ‘Lo sé todo, Colombia’ y por error terminó revelando el sexo del bebé que está esperando con su actual pareja sentimental.

“Voy a abrir un ‘tattoo shop’ en Los Ángeles muy pronto también, lo que pasa es que me gustaría que mi hija me conozca… que conozca mi carita”, mencionó durante la entrevista.

📹| Christian Nodal en entrevista para "Lo Sé Todo Colombia" habla sobre "Quédate" + la próxima apertura de su tattoo shop en Los Ángeles + sobre que se quitará los tattoos de su cara porque quiere que su hija lo conozca sin ellos.pic.twitter.com/zQSbmGrZGL — Christian Nodal Daily (@NodalDaily) April 28, 2023

Nodal explicó que se encuentra haciéndose algunas cosas en el rostro para poder eliminar los tatuajes en esa parte de su cuerpo, y es que reveló que le encantaría que su hija pueda apreciar de la mejor forma posible su cara. Por ello, espera estar listo para los próximos meses.

A su vez, dijo que se enteró de que sería padre cuando estaba en Japón. Recordemos que fue el 2 de enero cuando Rosalía compartió una galería de fotos en Instagram, fue así cuando dieron a conocer que ella, Cazzu, Rauw Alejandro y Christian le terminaron dando la bienvenida juntos al 2023.

“Ay qué lindo”, “Awww qué bello”, “Se viene Julietitaaaa”, “Una mini Cazzu”, “Qué emoción mi Cazzu tendrá una niña, felicidades. Se viene una Cazzucita hermosa como la mamá”, “Sí, yo sabía que era niña, su panza está redondita”, “Felicidades Nodal y Cazzu con su niña se mira muy emocionada, se mira feliz, Dios los bendiga grandemente”, “Qué bonito ver a Nodal feliz, no hay mal que por bien no venga, no pierde el que dio, Se ve que habla con mucho amor de su hija”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en las redes sociales.

