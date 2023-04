Masturbador en serie hispano solo cumplirá probatoria en Texas a pesar de autocomplacerse sobre hidrante frente a madre e hijo

Un masturbador en serie hispano que se autocomplació frente a varias mujeres y hasta niños en Texas fue sentenciado a 10 años probatoria.

Antonio Cordero Ríos, de 35 años y residente en Pflugerville, recibió la sentencia esta semana luego de declararse culpable de agresión agravada causante de grave daño corporal e indecencia con un niño, informó la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado Travis.

Cordero Ríos fue acusado por protagonizar varios incidentes entre junio y diciembre de 2021, en los que siguió a mujeres y expuso sus partes íntimas antes de masturbarse en público.

En el primer incidente reportado el 30 de junio del referido año, el pervertido agredió a una fémina que caminaba por la zona de Austin. El hombre la agarró por el brazo, la tocó inapropiadamente y le expuso sus partes íntimas antes de que esta cayera al suelo. La mujer terminó con una herida en la pierna que requirió cirugía y un largo proceso de recuperación.

La víctima, identificada como Lynn Isaak, reaccionó inconforme con la sentencia de probatoria.

“Tu sentencia es muy leniente. Te libraste fácil de lo que hiciste. Yo no he escuchado remordimiento de tu parte. Yo no he escuchado ninguna disculpa”, declaró Isaak en corte luego de que el juez leyera la sentencia.

“Tú eres un monstruo, y yo no te perdono por lo que me hiciste”, añadió la víctima quien pudo captar parte del enfrentamiento con su Apple Watch.

En otro incidente, una mujer y su hijo de 9 años se toparon con el depravado mientras este se masturbaba sobre un hidrante. El criminal los siguió brevemente antes de abandonar la escena en auto. La mujer logró tomar una foto de Cordero Ríos al momento de los hechos que circula en medios de prensa.

A raíz de otros incidentes similares reportados, las autoridades pudieron identificar al hispano y arrestarlo el 10 de diciembre del 2021. Al momento de ser intervenido por oficiales, Cordero Ríos admitió haber estado en la área donde se reportó el primer ataque, pero alegó que el contacto no fue intencional.

Como parte de las condiciones de sentencia, el convicto debe registrarse como ofensor sexual, mantenerse lejos de las víctimas, someterse a consejería. De violar las estipulaciones de su liberación, se enfrenta a una posible sentencia de 10 años de prisión.