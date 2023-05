Univision se queda con el rating: “Perdona Nuestros Pecados” y “Cabo” son lo más visto de la TV hispana

Las producciones que Univision tiene en su Prime Time son claramente lo más visto de la televisión hispana en comparación a la programación de Telemundo. Según informes de Nielsen Overnight Ratings la preferencia del los adultos con edades que oscilan entre los 18-49 años se sintonizan en su mayoría para ver las telenovelas de Univision. De momento las que gozan con mayor número de audiencia son: “Perdona Nuestros Pecados”, “Amor Invencible” y “Cabo”.

En el caso de Telemundo, según Nielsen Overnight Ratings las producciones que mejor rating poseen en el Prime Time de la cadena son “El Señor de los Cielos 8” y “Top Chef VIP”. Lamentablemente la historia protagonizada por María Elisa Camargo y Araph Betcke, “Juego de Mentiras” no ha logrado conquistar al público televidente. Recordemos que esta producción compite directamente con “Cabo”, telenovela protagonizada por Matías Novoa y Bárbara de Regil.

Telenovelas turcas de estreno en Univision y Telemundo

Telemundo estrenará en este mes de mayo la telenovela turca “Secretos de Sangre”. El martes, 23 de mayo a las 9pm/8c llegará a la pantalla este producción protagonizada por Pinar Deniz y Kaan Urgancıoğlu.

La serie, que se ha convertido en un fenómeno global, relata la historia de una abogada y un fiscal cuyos caminos se cruzan durante la investigación de un crimen, desarrollando en el camino una historia de amor inolvidable.

El elenco estelar también cuenta con la participación de Gül Erguvan (Zeyno Eracar), Laçin Tilmen (Nilgun Turksever), Şahver (Aysenil Samlioglu), Seda Gökmen (Nergis Ozturk) Merdan Kaya (Cezmi Baskin), Neva (Basak Gumulcinelioglu), Osman Yilmaz (Onur Ozaydin), Makbule Kaya (Ozlem Cakar), Parla Yilmaz (Zeynep Atilgan), Defne Kaya (Beren Nur Karadis) y Ridvan (Yigit Kalkavan).

Los televidentes pueden seguir la serie a través de Facebook, Instagram y Twitter, o unirse a la conversación usando # SecretosDeSangre y # SDSTelemundo en las plataformas sociales. La audiencia podrá ver los episodios completos en vivo, o ponerse al día a través de la app Telemundo, disponible en Google Play Store y Apple Store o visitando telemundo.com.

Univision por su parte, también estrenará una telenovela turca en este mes de mayo. Esta producción lleva por nombre “Mujer”. El estreno está previsto para el próximo 15 de mayo a las 10 PM/ 9C. La cadena confirmó que esta producción es protagonizada por Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk y Seray Kaya entre otros.

La trama nos mostrará una historia de inspiración, esperanza y amor. A través de la página oficial de Univision nos enteramos que “Mujer” nos presentará la historia de Bahar, una mujer que afrontará un sinfín de tragos amargos. Al convertirse en una joven viuda deberá sacar fuerzas de su alma para proteger a sus dos hijos y encarar con fuerza los retos que le presente la vida.

