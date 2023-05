Alarma por alto robo de vehículos en Nueva York: van 4,500 este año y la alcaldía ofrece Apple AirTags gratis a 500 conductores

Casi 4,500 autos han sido robados en lo que va del año en la ciudad de Nueva York y en esfuerzo por ayudar a frenar en teoría ese delito la alcaldía entregará 500 unidades Apple AirTags gratis a los conductores.

Calificando a los dispositivos de rastreo GPS como una “pieza de ingenio realmente asombrosa”, el alcalde Eric Adams dijo que 500 de los dispositivos donados por una organización local sin fines de lucro (Association for a Better New York, ABNY) serán distribuidos por la policía entre los neoyorquinos, especialmente en El Bronx. Como obviamente no hay para todos, las autoridades alentaron a los automovilistas a comprar unidades AirTag por su cuenta, comentó New York Post.

Los AirTags se pueden ocultar en un vehículo donde un ladrón no los encontraría. Si el auto es robado, una aplicación de teléfono móvil alerta al propietario del vehículo y le permite rastrear su ubicación en tiempo real. “Éste no es un sistema de seguimiento centralizado en el que estamos a cargo de rastrear el automóvil de alguien”, aclaró Adams. Más bien, dependerá del propietario del automóvil notificar a la policía, dijo. “Es fácil de monitorear. Puede ver en tiempo real dónde se encuentra el vehículo”.

“El número agravado de autos robados a gran escala continúa aumentando el crimen en nuestra ciudad”, reconoció Adams, acompañado por oficiales de policía, en una conferencia de prensa el domingo.

Car thefts are so rampant, NYC is handing out free Apple AirTag trackers https://t.co/HESLy6f2qA pic.twitter.com/F0YBLC9mpx — New York Post Metro (@nypmetro) May 1, 2023

“Vamos a repartirlos en esta comisaría, que realmente está aumentando en autos de hurto mayor”, dijo Adams desde la Biblioteca de Castle Hill, en El Bronx.

El Ayuntamiento dijo que la Unidad de Prevención del Delito de NYPD dentro de la Oficina de Asuntos Comunitarios estaba trabajando en un plan para la distribución equitativa de los dispositivos, centrándose en los recintos con la mayor cantidad de hurtos mayores de autos. La ciudad también recaudará fondos para comprar más dispositivos similares a los donados.

Los robos de automóviles en NYC han ido en aumento, con 4,492 hasta el 23 de abril de este año en comparación con 3,966 durante el mismo período del año pasado, lo que significa un alza de más del 13%.

Según las estadísticas policiales, el robo de autos es uno de los rubros criminales que se han incrementado en la ciudad desde la pandemia y a veces va acompañado de otros delitos o incidentes violentos.

En uno de los casos más recientes, el mes pasado un empleado hispano del Departamento de Saneamiento (DSNY) fue acusado de intento de homicidio y posesión criminal de un arma, en medio de un confuso incidente en el que disparó contra su vehículo, hiriendo a un adolescente de 16 años que supuestamente se lo estaba robando en El Bronx y a otra persona que se hallaba en la zona.

Además de los casos individuales, a finales de 2022 se reportaron robos masivos en concesionarios: en noviembre 26 vehículos costosos fueron sustraídos en Queens Boulevard, tres semanas después de que 20 automóviles de lujo, incluidos BMW, Mercedes-Benz y Audi, fuesen robados por seis ladrones que ingresaron a un concesionario Mitsubishi en el vecindario Jamaica.

En ese momento NYPD manifestó su temor de que los vehículos robados fuesen utilizados para cometer otros crímenes alrededor de la ciudad.