Daniella Chávez y Yanet García discutieron en redes sociales

Daniella Chávez y Yanet García protagonizaron una discusión en redes sociales, luego de que la chilena se negara a posar junto a “La Chica del Clima”.

A través de una dinámica en redes sociales, la rubia preguntó a sus seguidores con quién querían que hiciera una colaboración fotográfica para su OnlyFans, a lo que muchos le pidieron que invitara a la ex conductora de ‘Hoy’, sin embargo, ella no estuvo muy contenta con la idea.

“Prefiero las chicas más sencillas como @karelyruiz_mx No me gustan tan engreídas”, escribió.

Prefiero las chicas más sencillas como@@karelyruiz_mx No me gustan tan engreídas… — Daniella Chavez (@daniellachavezc) May 2, 2023

A los pocos minutos, la misma Yanet no perdió el tiempo y le contestó a la rubia, en inglés.

“Cuando me juzgas sin conocerme, no me estás definiendo, estás definiéndote a ti misma”, puso la regia.

Por supuesto que Chávez no se quedó callada y arremetió contra García en otra serie de tuits que sirvieron de entretenimiento a los cibernautas.

“Pero me diste la razón, eres mexicana y escribes en inglés”, le contestó.

Pero me diste la razón, Eres Mexicana y escribes en inglés!— Daniella Chavez (@daniellachavezc) May 2, 2023

El conflicto no paró ahí, pues la chilena agregó que ella sí se siente orgullosa de haber vivido en tierra azteca, no como otras que sólo escriben en inglés y olvidan sus raíces.

“Casi tienen tatuado el nopal en la frente y se hacen la gringa ¡Yo me siento orgullosa de haber vivido en México y de su gente que tanto cariño me da día a día!”, agregó. Casi tienen tatuado el nopal en la frente y se hacen la gringa! Yo me siento orgullosa de haber vivido en México y de su gente que tanto cariño me da día a día! https://t.co/XXIyz4UVFm— Daniella Chavez (@daniellachavezc) May 2, 2023

Ante esto, “La Chica del Clima” prefirió ya no hacer ningún comentario.

