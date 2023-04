Yanet García exhibe sus caderas desde la ducha con ropa interior casi imperceptible

Yanet García, quien es mejor conocida dentro de la farándula como ‘La chica del clima’, ha protagonizado un sensual y candente video con el que ha dejado muy poco a la imaginación.

En esta ocasión, la regiomontana publicó en sus historias de Instagram un clip en el que no se tentó el corazón para posar de perfil desde la ducha, mientras exhibe sus voluptuosas caderas usando ropa interior tipo hilo dental que resulta casi imperceptible.

Con su sugerente pose, provocativa lencería, mirada seductora y su cuerpo como centro de atención, la mexicana enloqueció a sus casi 15 millones de fans y generó toda clase de reacciones favorables.

“Hermosa como siempre”, “Yanet tiene las mejores piernas y caderas de México” y “Eres demasiado sensual”, son por mencionar algunos de los elogios que le dejaron.

Hace unos días, Yanet García también aprovechó para publicar un video que arrancó suspiros y echó a volar la imaginación de los usuarios de la famosa red social gracias a que la joven de 32 años se dejó admirar usando un ajustado vestido negro de red que resaltó su figura y levantó por arriba de su cintura para mostrar su diminuta lencería. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

