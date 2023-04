Yanet García exhibe sus atributos con diminuta lencería de encaje y transparencias

Yanet García revoluciona las redes sociales cada vez que comparte alguna publicación en su cuenta de Instagram. En esta oportunidad, la mexicana subió un breve video a su cuenta de Instagram donde muestra parte del detrás de cámaras de una sesión fotográfica muy sensual.

En el clip que la llamada “chica del clima” compartió hace unos días, se le puede ver posando de pie, con los brazos levantados, frente a las cámaras, enfundada con tacones y diminuta lencería de encaje y transparencias que deja apreciar en todo su esplendor sus bien formados encantos.

La publicación de la también health coach no ha dejado de sumar miles de visualizaciones y cientos de elogios.

“Que cuerpo tan rico y hermoso”, “Te ves absolutamente hermosa, cómo siempre corazón” y “Tienes una boca y sonrisa tan maravillosa… ¿Eres real o solo un espejismo de ángel que estoy viendo?”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron la joven.

Días atrás, Yanet García aceleró las pulsaciones de sus 14.9 millones de fans a través de un video donde aparece corriendo y realizando unos estiramientos en Central Park, Nueva York, usando un atuendo deportivo que consta de top blanco y ajustados leggings azules. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

