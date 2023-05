El Kremlin fue atacado con drones generando una nueva escalada en el conflicto ruso-ucraniano

En la madrugada de este miércoles, la sede del Gobierno de Rusia desde la era de la Unión Soviética, el Kremlin fue atacado por dos drones en su icónica asta de bandera, donde este año ondea los colores de la Federación de Rusia y en 1991 fue bajada los colores rojos y amarillos. Este no han generado reacciones positivas para el conflicto ruso-ucraniano, ya que Moscú acusa a Kiev de intento de Magnicidio contra Vladímir Putin.

Durante las primeras horas de esta acusación de Moscú, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medédev, hizo un llamado a eliminar físicamente al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tras el ataque con drones. Esté llamado, ha sido visto con bastante temor por parte de la comunidad internacional que puede generar un error de cálculo por parte de Rusia en medio de la invasión contra los ucranianos.

Pese a que este hecho ha sido catalogado como una agresión directa a Putin, o un intento de magnicidio, las autoridades del Kremlin señalaron que el mandatario ruso, que no suele pernoctar en el recinto del Poder Ejecutivo, sino en las afueras de la capital. Esto significa que no resultó herido y continúa trabajando como de costumbre desde su despacho para la tarde este miércoles.

Esta noche un drone exploto encima de la residencia presidencial en el #Kremlin, #Rusia.



Aqui el video del drone. pic.twitter.com/tVrU2B5zx7 — Noticias de Ucrania 24 horas (@UKR_token) May 3, 2023

Aun así, las palabras del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia no son muy alentadoras para el panorama de la guerra contra el aliado de Occidente y la Unión Europea, ya que dijo claramente que: Tras el atentado terrorista no quedan más opciones que la eliminación física del Zelenski y su grupo. Rusia advirtió que se reserva el derecho a tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere oportuno.

Kiev dice no tener tantas armas

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, negó este miércoles que sus fuerzas de seguridad intentaran asesinar a Putin. “Nosotros no atacamos a Putin ni a Moscú, solo luchamos en nuestro territorio, defendemos nuestros pueblos y ciudades”, dijo Zelenski en Helsinki.

Zelenski afirmó que su país no tiene suficientes armas para atacar de esa forma a Moscú e intentar asesinar a Putin en su lugar de trabajo. Hasta el momento se maneja la hipótesis que se trata de una operación de falsa bandera. Sobre esa posibilidad, el presidente de Ucrania contestó que “Rusia no tiene victorias que celebrar y ya no puede motivar a su público y enviar soldados a morir como si nada hubiera pasado”.

Con información de EFE