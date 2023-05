Jailyne Ojeda acalora Instagram modelando en diminuto bikini junto a otra chica

Jailyne Ojeda ha logrado alcanzar una gran popularidad en Instagram que al día de hoy se refleja en más de 14.4 millones de admiradores. Sus voluptuosas curvas combinadas con su larga cabellera y sus provocativos posados, han convertido a la joven mexicana en una de las mujeres más deseadas.

En esta ocasión, la modelo deicidio acalorar la famosa red social y deleitar la pupila de sus fieles fans a través de una serie de siete postales en las que aparece modelando y exhibiendo sus encantos desde varios ángulos junto a otra bella chica, donde ambas usan diminutos bikinis color negro que forman parte de la colección de la línea de ropa de Ojeda.

“La güera y la morena usando bikinis de @jailynesnatched en GDL 😍🫶🏻”, escribió al pie de las imágenes que en apenas unas pocas horas ya han conseguido más de 258,000 ‘me gusta’ y 1,533 comentarios.

“Que par más bello y sexy de mujeres”, “Las dos tienen tremendos cuerpazos” y “Me fascinan tus curvas”, son algunos de los elogios que le escribieron.

Además de ser modelo, influencer y embajadora de varias marcas, Jailine Ojeda también es una empresaria que no tiene reparo para exhibir sus prominentes encantos y promociona ella misma algunos de los productos y modelitos que comercializa. View this post on Instagram A post shared by Snatched by Jailyne (@jailynesnatched)

