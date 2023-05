Ex líder hispano de Proud Boys fue condenado por conspiración sediciosa por asalto al Capitolio

Enrique Tarrio, ex líder hispano del grupo derechista Proud Boys, fue condenado este jueves por cargos de conspiración sediciosa por dirigir a una turba violenta a asaltar el Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero de 2021. En conjunto con Tarrio, otros tres miembros también fueron condenados.

De acuerdo con información de The New York Times, los veredictos fueron dados luego de siete días de deliberaciones en la Corte Federal del Distrito en Washington, y suponen un duro golpe para una de las organizaciones de extrema derecha más conocidas de Estados Unidos.

La defensa de Tarrio mencionó, en varias ocasiones, que el activista de los Proud Boys no estuvo presente físicamente en el día del asalto al Capitolio. No obstante, los fiscales señalaron que Tarrio no fue acusado de ataques directos a la institución, sino por conspiración.

Por estos cargos, cada hombre podría pasar cerca de 50 años en prisión, y también fueron declarados como culpables de otros crímenes.

El cargo de conspiración sediciosa rara vez se ve en las cortes estadounidenses, pues es un tipo de acusación que data de la época de la guerra civil en EE.UU., cuando era usado como una normativa para proteger el gobierno federal de los secesionistas.

En conjunto con Tarrio, Joseph Biggs, Ethan Nordean y Zachary Rehl también fueron condenados.

Dominic Pezzola, quinto acusado durante el juicio, no fue hallado culpable de los cargos de sedición, pero sí fue condenado por otros crímenes.

Durante el argumento de cierre de la fiscalía, se dijo que los acusados se rehusaron a aceptar la victoria electoral del ahora presidente de EE.UU., Joe Biden, y que actuaron “como el ejército de Donald Trump“, organizándose y luchando para mantener a su líder preferido en el poder “sin importar lo que la ley o las cortes tuvieran que decir al respecto”. Así lo informó The New York Times.

¿Quiénes son los Proud Boys y cuál fue su papel en el asalto al Capitolio?

Los Proud Boys son una organización que ha sido definida por la Universidad de Stanford como de “extrema derecha”.

Formada en el año 2016, está compuesta solo por hombres que profesan valores como la islamofobia, el anti-semitismo, la homofobia, la transfobia, la misoginia y la xenofobia.

De acuerdo con el Centro para la Seguridad Internacional y la Cooperación de la Universidad de Stanford, los Proud Boys fueron fundados por Gavin McIness, y fueron designados como una entidad terrorista por el gobierno canadiense en 2021.

Enrique Tarrio fue conocido por haber dirigido el capítulo de Miami, Florida, de los Proud Boys, y posteriormente fue nombrado como director nacional de la organización. Su presencia dentro de los Proud Boys ha sido usada como “evidencia” de que el grupo no promueve la supremacía blanca.

Los Proud Boys organizaron, entre 2020 y 2021, una campaña denominada como “Detengan el Robo” (Stop the Steal), cuyo fin era prevenir la certificación de las elecciones presidenciales de EE.UU. en el año 2020 en las que resultó victorioso Joe Biden.

La campaña culminó el 6 de enero de 2021, cuando los Proud Boys dirigieron una marcha, en conjunto con otras organizaciones políticas, que desembocó en lo que hoy se conoce como el asalto al Capitolio.

