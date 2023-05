Shakira sigue visitando mansiones en Miami, Florida

Los rumores alrededor de Shakira parecen ser de nunca acabar. En las últimas semanas se ha estado hablando sobre la búsqueda de una nueva mansión.

Se debe recordar que la cantante colombiana se mudó de Barcelona, España, a Miami, Florida, hace poco más de un mes. Ella y sus dos hijos, Milan y Sasha, llegaron a una mansión en la ciudad que la cantante compró antes de haber comenzado su relación con Gerard Piqué.

Aunque también se informó que la estrella pop hizo algunas remodelaciones en la propiedad e incluso cambió las alacenas de su cocina, parece ser que no está del todo conforme con la residencia y está en búsqueda de una nueva.

Se desconocen detalles de la propiedad que visitó Shakira/ Foto: The Grosby Group.

Entre los rumores que han surgido en los últimos días está la posibilidad de que Shakira compre una casa en una isla de Florida a la que solo se puede acceder en barco o helicóptero, supuestamente ya había visto una propiedad en esa zona pero estaba a la espera de la aprobación de los vecinos.

Mientras rumores van y vienen, la cantautora ha sido fotografiada durante su visita a una propiedad de la que no se tienen demasiados detalles hasta la fecha. No se sabe su extensión ni cuál es el punto de ubicación exacto.

También se debe tomar en cuenta que uno de los factores que pudo llevar a Shakira a buscar otra mansión en la ciudad es que la actual ya es conocida públicamente, desde su ubicación hasta sus detalles del interior. Incluso dijo a los medios que temía por su privacidad y por la integridad de sus hijos.

En las fotos Shakira se ve muy feliz, aunque otros medios han asegurado que su expareja, Gerard Piqué, también está buscando comprar una propiedad en la ciudad, lo que significa estar nuevamente muy cerca de él.

Que Piqué compre una nueva casa no es tan absurdo si se toma en cuenta que quiere viajar frecuentemente a Miami para ver a sus dos hijos. Hace pocos días hizo su primera visita y se hospedó en el Acqualina Resort & Residences On The Beach, ubicado en Sunny Isles Beach.

Sigue leyendo:

• Gerard Piqué lleva a sus hijos a una pizzería de Miami y las redes explotan contra el negocio

• Shakira deberá volver a Barcelona ¿Cuándo está previsto su regreso y por qué?

• El juicio contra Shakira ya tiene fecha: tendrá 12 sesiones y cerca de 200 testigos