Top Chef VIP 2: Alana Lliteras ganó el cuchillo de oro

Ganar el “cuchillo de oro” en Top Chef VIP 2 es un arma de doble filo. El beneficio que obtiene quien lo porta no sólo le da poder sino que también le permite ser poseedor de una gran responsabilidad. Esta semana, después de una prueba en la que cinco famosos tuvieron que demostrar sus habilidades realizando un platillo monocromático, es decir, de un sólo color, vimos cómo los chefs: Antonio de Livier, Adria Marina Montaño, y Juan Manuel Barrientos, decidieron que la ganadora del reto del “arcoiris” no era otra que la joven actriz Alana Lliteras.

¿Qué beneficios ha obtenido Alana Lliteras con el cuchillo de oro? Dos que se limitan a uno. Alana como ganadora de este reto tiene dos opciones, la actriz puede salvarse de un proceso de eliminación o salvar a uno de sus compañeros. De ahí que les digamos que todo se limita a una opción.

Antes de tener el resultado, algunos de los famosos que desde la cava miraban el reto comentaron que si ellos ganasen el cuchillo dorado, definitivamente, guardarían esa oportunidad como un beneficio propio para seguir dentro de la competencia, así lo hizo ver Jhonny Lozada.

El público ha reaccionado a la victoria de Alana asegurando que en efecto ella merecía el premio de este reto y argumentan además que su personalidad inyecta mucha frescura y alegría a la temporada. Una fan de la actriz comentó en la cuenta oficial de Instagram de la cadena Telemundo: “Esta niña es muy linda, me gusta como ella habla. Se desenvuelve muy bien en la cocina, yo nunca la había visto, al igual que los otros dos chicos jóvenes, ni idea de quiénes son. Muchos desconocidos en el top chef”. View this post on Instagram A post shared by Sebas Villalobos (@sebas)

Este persona, cuando habla de otros dos jóvenes, se refiere a Sebas Villalobos y Eduardo Barquin. Sebas es un joven youtuber, cantante y actor de origen colombiano, mietnras que Barquin es un joven actor de origen mexicano.

