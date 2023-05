Video policial desde la escena captó borracha y sonriendo a joven que atropelló fatalmente a dos personas en Illinois

Poco más de un año después de que la estudiante universitaria Stephanie Melgoza atropellara borracha a dos personas en Illinois que fallecieron, trascendieron imágenes del momento en el que oficiales de la policía le realizan un examen de sobriedad en la escena.

Las imágenes empezaron a circular tras la audiencia de sentencia contra la mujer de 24 años realizada el jueves pasado en la que se le impuso una condena de 14 años de cárcel.

Los hechos por los que fue juzgada Melgoza se reportaron el 10 de abril del 2022.

En febrero, la fémina se declaró culpable por las muertes de Andrea Rosewicz, de 43 y originaria de Ohio; y Paul Prowant, de 55 y residente en Seattle. Bajo el acuerdo de culpabilidad, la acusada admitió responsabilidad en cuatro cargos graves de conducir bajo los efectos de sustancias y de conducir imprudentemente. Otros cuatro cargos menores fueron archivados.

La conductora los impactó cuando estos cruzaban la calle cerca del bar Full Throttle en East Peoria.

Al momento del incidente, la exestudiante de Bradley University estaba tres veces por encima del límite legal de alcohol en la sangre y falló cada uno de los exámenes que le hicieron en la escena.

En el material de las cámaras corporales de un agente que intervino divulgado durante el fin de semana se ve a Melgoza riéndose mientras intenta seguir las instrucciones para una prueba de luz.

Luego de que el oficial la instruye a tocar la punta del bolígrafo para indicar que comprendió la orden, se ve a la mujer mover la cabeza de lado a lado en lugar de sus ojos.

“Solo tus ojos”, le insiste el uniformado.

“Es muy difícil, es muy difícil”, repite la detenida. En un punto, la conductora se agarra la cara para no mover la cabeza mientras sonríe de esquina a esquina.

En declaraciones al jurado la semana pasada, Melgoza aseguró que no piensa volver a beber en lo que resta de su vida.

“Yo no he bebido desde ese día. Yo no planeo beber nunca más. Yo quiero tratar de hacer algo positivo para hacer una diferencia, hablar sobre esto y advertir a otros de los peligros que vienen con la bebida”, expresó.

“Lo siento por todo, y yo nunca jamás cometeré algo así de nuevo”, puntualizó.

La estudiante había iniciado su salida nocturna en Tavern 41 y se dirigía a Full Throttle cuando se reportó el accidente.

A raíz de la divulgación de las imágenes, Patrick O’Brian, padre de Melgoza, cuestionó por Facebook a los “trolls” que acosan desde las redes a su hija.

“Nosotros sufrimos con las familias de Paul y Andrea y sentimos lo que nuestra hija les hizo. Nosotros no podemos estar más arrepentidos. Pero, este acoso tiene que parar“, compartió en un mensaje en la red social este martes.

Además tildó de cobardes a los que están detrás de las burlas bajo el alegato de que se sientan tras un teclado para publicar fotos de la familia y difamar su carácter.

