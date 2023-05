Alessandra regañó a José Eduardo por no preocuparse por el accidente de Vadhir y él explica sus razones

Luego de haber sido regañado por Alessandra Rosaldo por no mostrar preocupación ante el accidente de Vadhir Derbez en Jamaica, José Eduardo afirma que nada pudo estar más alejado de la realidad.

Ante las cámaras de “Hoy”, el actor confirmó que decidió quedarse en el jacuzzi junto a su hermana Aislinn al momento del incidente, pues sabía que en sus manos no había nada que pudiera hacer para ayudar a su hermano mayor.

“Sí pensé lo peor porque yo sabía las alturas que él manejaba, pero al mismo tiempo no podíamos hacer nada. Nosotros no teníamos un coche con qué movernos, no sabíamos en dónde estaba, no teníamos nada y salir corriendo en medio de la selva para ver a dónde llegábamos pues tampoco era la mejor opción. No nos quedaba de otra más que quedarnos a esperar que nos dijeran qué pasaba hasta que nos dijeron que escucharon su voz y ya fueron por él”, dijo José Eduardo.

Para finalizar, el hijo de Eugenio Derbez bromeó sobre la muerte y afirmó que él tiene un ataúd en su habitación para irse acostumbrando y saber cómo se va a acomodar en el momento en el que le toque partir de este mundo.

El peso del apellido Derbez

Aunque hoy en día tienen una relación muy sólida con su padre y están muy orgullosos de cada uno de sus logros, Vadhir y José Eduardo Derbez confiesan que desde que empezaron sus respectivas carreras artísticas, la gente les ha hecho sentir el lado no tan bueno de vivir con dicho apellido; es decir, la fama de Eugenio.

En el programa Pinky Promise los hermanos hablaron del apellido familiar. “Lo más difícil de llevar el apellido Derbez es que el público demerita tu trabajo y todo el esfuerzo que haces”, comentó Vadhir. Por su parte, José Eduardo recalcó: “Siento que llevo desde los seis años tratado, porque es un default que la gente dice que todo esto es gracias a mi papá y que nada lo hemos logrado nosotros y no es así”.

Para finalizar, el también cantante admitió que está comenzando a tener proyectos en los Estados Unidos y que, por esta situación del apellido, está muy nervioso, mientras que el hijo de Victoria Ruffo afirmó que, a diferencia de sus hermanos, él no planea irse a vivir al país de las barras y las estrellas, pues en México tiene todo lo que necesita.

