José Eduardo Derbez recuerda cuando Eugenio lo recogió sin permiso y terminó enfrentándose con una enfurecida Victoria Ruffo

José Eduardo Derbez asegura que ya está más que acostumbrado a lidiar con las discusiones de sus padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo; sin embargo, hubo una ocasión en la que las cosas se salieron de control por una acción del comediante.

En entrevista con Yordi Rosado, el joven actor reveló que su madre tenía una orden de restricción en contra del humorista, pero un día él decidió ir por él al colegio sin decirle a nadie, lo cual desencadenó la furia de la actriz.

“A mí sólo me podían recoger de la escuela mi mamá, la nana y el chofer, pero un día va mi papá por mí y obviamente yo no sabía nada de esas cosas y me fui feliz con él. Yo lo veía con cara de preocupación cuando veía su celular hasta que me dijo que ya me tenía que regresar. Llegando a la casa mi mamá obviamente estaba furiosa y hasta llamó a la policía, seguramente hasta cachetadas hubo“, recordó José Eduardo.

Para finalizar, el protagonista de la serie de comedia “Renta Congelada” aseguó que su papá quedó tan traumado con esa experiencia que nunca más tuvo el valor de saltarse a los jueces y no le quedó más opción que acatar las reglas que Victoria había fijado.

Lee más de José Eduardo Derbez:

José Eduardo asegura que Victoria Ruffo le hablará sobre la boda falsa con Eugenio Derbez, pero en su lecho de muerte

José Eduardo Derbez revela que su familia lo ignora y poco le dicen sobre la salud de su padre, Eugenio Derbez

José Eduardo Derbez es detenido por la policía: todo por una selfie