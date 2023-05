Buenas noticias para los Astros de Houston: José Altuve se perfila para volver en Triple-A

El beisbolista venezolano y una de las principales figuras de los Astros de Houston, José Altuve, ha evolucionado de una manera bastante positiva y rápida de la fractura en el pulgar derecho que sufrió durante el Clásico Mundial de Béisbol (CMB) con la selección de Venezuela.

El lado positivo sobre este hecho es que su regreso a los diamantes de las Grandes Ligas podría estar muy cerca en caso de cumplir de manera exitosa el proceso de rehabilitación que está cumpliendo.

El segunda base criollo de los siderales protagonizó este domingo una práctica de bateo luego de ser autorizado para realizar actividades desde el pasado 2 de mayo (seis semanas después de su cirugía).

De acuerdo con MLB.com, el gerente general de los Astros de Houston, Dana Brow, reveló durante una entrevista radial que Altuve está “acercándose a volver” a la Gran Carpa siempre y cuando cumpla de manera efectiva toda su rehabilitación en la sucursal Triple A de la organización; el objetivo de esta decisión es analizar su rendimiento en una división bastante avanzada del beisbol estadounidense.

El directivo sostuvo que la intención de la organización es que comience la asignación de rehabilitación en Triple-A Sugar Land la próxima semana, además de someterse a los constantes exámenes para evaluar su proceso de recuperación.

Por su parte, Altuve se mostró bastante emocionado de lo que ha venido realizando en los diamantes y además aseguró estar confiado en poder jugar antes de lo previsto para apoyar a los suyos a defender el título de campeón.

“Si me quieren allí mañana, voy mañana. Si me quieren en dos semanas, voy en dos semanas. Todo depende de lo que decidan. Simplemente estoy confiando en su proceso. Al final, lo que importa ahora es que me siento muy bien”, expresó el segunda base.

