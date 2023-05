Yanet García posa de espaldas usando un traje de baño de hilo que poco cubre sus caderas

Yanet García es una de las chicas que utiliza más las redes sociales para consentir y deleitar la pupila de sus fieles seguidores, no por nada la llamada “chica del clima” cuenta con millones de fans en Instagram. Precisamente, en esa red social, es donde volvió a presumir esas impresionantes curvas que siempre desatan bajas pasiones.

En esta oportunidad, la regiomontana publicó cuatro imágenes en las que se dejó admirar posando de espalda a la cámara, usando un traje de baño color negro de tipo hilo dental que causó revuelo debido a que la prenda poco puede cubrir sus torneadas piernas y caderas.

“Latina🌶️ 🔥🇲🇽”, es la breve descripción que puso al pie de las instantáneas que han conseguido miles de corazoncitos rojos y toda clase de elogios.

“Que hermosura de mujer mexicana. Eres la mejor”, “Simplemente espectacular” y “Tienes un cuerpo perfecto”, son por mencionar algunos de los piropos que se pueden leer en los comentarios.

Desliza para ver todas las fotos

Por si no fuera suficiente, Yanet García también hizo de las suyas gracias a una foto donde se le ve utilizando un sostén de encaje y una tanga de tiras, mientras posa muy sonriente, recargada sobre lo que parece ser un mueble de cocina. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

