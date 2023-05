Alix Aspe, tras su salida de Telemundo, comparte un importante momento con su madre luego de casi 9 años

La presentadora de televisión Alix Aspe ha tenido un dulce momento a tan solo días de su salida inesperada de Telemundo. La joven que formaba parte de ‘La Mesa Caliente’ ha podido compartir, tras casi 9 años, un momento único con su madre.

La mexicana pudo estar con su madre, llamada Claudia, en el día de su cumpleaños. “Feliz cumpleaños a la mejor mamá del mundo. Después de casi 9 años pasamos tu día juntas”, dijo la ex conductora de Telemundo.

En las imágenes se les ve juntas en el día de la boda de Alix Aspe, la cual se celebró hace tan solo unas semanas. En las siguientes se disfruta el momento en el que cantan cumpleaños, rodeadas de personas cercanas y una tierna foto con un abrazo.

Mirando hacia el futuro

Alix Aspe no llegó a un acuerdo con Telemundo al momento de negociar su contrato. De manera inesperada y a través de su perfil de Instagram fue que la conductora anunció su salida de la cadena.

“Ya no me verán más en ‘La Mesa Caliente’ ni en Telemundo. Como saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo. Estoy bien, estoy segura y estoy muy ilusionada con lo que viene, con más ganas que nunca de comerme el mundo y llegar a mi máximo potencial”, dijo en ese video publicado.

En un siguiente mensaje que la mexicana dejó aseguró que está enfocada en el futuro próximo. Se esperaría muy pronto la conductora anuncie sus nuevos proyectos.

“Leí TODOS sus mensajitos y los amo más que nunca !! Enfocada en lo que viene”, dijo la joven presentadora de televisión, quien recibió cientos de comentarios por parte de los seguidores que le desearon lo mejor.

