¿’La Mesa Caliente’ tiene nueva conductora? Paty Navidad responde a los constantes rumores

Hace pocos días Alix Aspe anunció que no seguiría trabajando en Telemundo, debido a que no llegaron a un acuerdo donde ambas partes saliera beneficiadas. A su vez, agradeció por la experiencia obtenida en los últimos ocho años, y dijo que se sentía tranquila en medio de este proceso. Además, surge una interrogante y es conocer al reemplazo de la mexicana.

Javier Ceriani, conductor del programa ‘Chisme No Like’ tuvo la oportunidad de entrevistar a Paty Navidad, quien además asistió al espacio de entretenimiento del que salió Aspe. Por ello, el argentino le consultó lo siguiente: “¿Sos la cuarta integrante de ‘La Mesa Caliente‘?”

“No, sí los vi a ustedes diciendo eso. Me encantaría decirles que sí, pero no. Estuve como invitada, pero no voy a ser parte, hasta ahorita. No sé en un futuro, pero ahorita no. Hay otros proyectos que ya luego les compartiré”, respondió.

Elisa Beristain es otra de las presentadoras de ‘Chisme No Like’, hecho que le permitió preguntarle por la ejecutiva Sandra Smeter, y la actriz contestó: “Yo le agradezco con el alma, que una mujer como ella, con su visión, preparación, inteligencia emocional, sensibilidad y todo lo que ella posee, apoye a otra mujer que precisamente en otro momento se cayó o la tumbaron, o como lo quieras decir, hasta lo más hondo. Al darme ella la oportunidad, es muy valioso“.

“Ella no me regala a mí el cariño del público, pero me da a mí la valiosísima oportunidad de volverme a acercar a mi público y que haya este acercamiento como el que ahorita están habiendo, nuevamente, esta conexión. La quiero mucho, le agradezco muchísimo. Pero hasta ahorita no ha habido una propuesta más”, dijo sobre la ejecutiva que trabaja en la planta de televisión.

Los internautas se tomaron el tiempo para opinar sobre su participación en el programa y algunos mencionaron lo siguiente: “Aquí apoyando a Paty”, “Queremos ver la entrevista completa”, “Qué lindo que Paty ganó el amor de bastante gente”, “Paty hermosa es una gran actriz y cantante”, “Qué hermosa eres y sin cirugías a sus 49 años”, “Pongan la entrevista completa, ella es una excelente persona”.

