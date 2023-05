Maripily Rivera exhibe sus voluptuosos atributos en ropa interior de tiras mientras disfruta su café

Maripily Rivera aprovecho una de las escapadas que frecuentemente se da a la playa de su natal Puerto Rico para grabar un video que alborotó la hormona de muchos de los 1.5 millones de fans que tiene en su cuenta de Instagram.

Hace unos días, la modelo puertorriqueña deleitó la pupila gracias a un sensual clip en el que se dejó admirar en la comodidad de su apartamento, además de que exhibe sus voluptuosos atributos en ropa interior de encaje color amarilla mientras disfruta una taza de café desde un balcón.

Junto a la publicación, la también empresaria escribió: “Buenos días 🌞 Así mi bello amanecer 🌅 con mi rico café ☕️ meditando y dándole gracias 🙏🏽 a Dios por un día más”.

Como era de suponerse, los usuarios escribieron un sinfín de comentarios en los que dejaron toda clase de halagos hacia su espectacular figura.

En otro material, Maripily Rivera no se tentó el corazón para presumir cómo se relaja y broncea su cuerpo en la arena, usando un colorido bikini de hilo que solo cubre una mínima parte de ese bien trabajado cuerpo que mantiene a sus 45 años, gracias a las extensas jornadas de ejercicio que realiza y a los tratamientos de belleza que le ayudan a conservarse en perfecta forma. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

