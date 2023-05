Shakira envía un mensaje a todas las mujeres que la han acompañado: “Han sido mi fuerza todo este año”

Shakira fue galardonada por Billboard como ‘La mujer del año’ en el primer evento en el que la compañía celebra a las mujeres latinas en la música y tras haber recibido este valioso reconocimiento la cantante colombiana conversó con Carlos Adyan acerca de lo que significa esto para ella.

“Un honor increíble que comparto con tantas mujeres que me han inspirado, que me han acompañado, que me han sostenido y un compromiso gigante a seguir trabajando por la música, seguir dando más pasos hacia adelante acompañada de esas mismas mujeres que han sido mi fuerza todo este año”, dijo la colombiana con premio en mano y luciendo un muy ceñido vestido negro sin tirantes y sobre las rodillas.

En su mensaje donde resalta con tanto énfasis a las mujeres que han estado junto a ella en este año tan complicado para la artista, no dejó de hablar de su madre, Nidia del Carmen Ripoll Torrado.

“Mi madre es un ejemplo de resiliencia, de fuerza, de amor y ella también ha tenido un año complicado, muy difícil, pero está ahí en pie y me he dado cuenta de el material del que ella está hecha, del material del que estoy hecha, del material que tantas mujeres estamos hechas. Y por eso digo que este reconocimiento, que lo recibo con muchísimo cariño, a través de él no deberíamos celebrar sólo la mujer del año sino que este ha sido el año de la mujer, así lo siento”, expresó la cantante de ‘Antología’.

Dardos a Piqué

Cuando Shakira subió al escenario a recoger el premio que se le otorgó ofreció un discurso de empoderamiento, en el que habló acerca de la fidelidad. Recordemos bien que la relación entre Gerard Piqué y la colombiana terminó a raíz de una presunta infidelidad que el ex futbolista tuvo con Clara Chía Martín, su actual novia.

“Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos, somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser… Llega un momento en la vida de toda mujer donde ya una no depende de alguien para llegar a quererse y aceptarse tal cual es. Creo que hay un momento en la vida de toda mujer cuando la búsqueda del otro se reemplaza en la búsqueda de uno mismo”.

“Ya no importa tanto si alguien te es fiel o te es infiel, lo que importa verdaderamente es que sigues siendo fiel a ti misma… Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música que me puso en el camino de regreso a mi misma, pero la lección más importante que he aprendido este año las he aprendido de otras mujeres: por ellas escribí lo que escribí y canté lo que canté: Solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse”, también dijo la colombiana.

