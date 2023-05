Jacky Bracamontes agradece a Shakira por hacer feliz a sus tres princesas

Las tres pequeñas hijas de Jacky Bracamontes vivieron un momento mágico al asistir junto a su madre al evento en el que Billboard celebró a las mujeres latinas y su aporte a la música.

En la noche donde Shakira fue homenajeada como la ‘Mujer del Año’ fue que Jackeline, Carolina y Renata pudieron fotografiarse junto a la famosa cantante colombiana. En una foto publicada por Bracamontes se le ve a la colombiana posando con las tres pequeñas, quienes estaban perfectamente combinadas entre sí.

“Gracias @shakira por hacer tan felices a mis 3 princesas”, escribió la famosa actriz y presentadora de televisión al publicar la imagen en su cuenta de Instagram. La foto rápidamente sobrepasó los 100.000 me gustas y obtuvo múltiples comentarios.

“Shakira es una mujer noble y de un gran corazón, por eso la amamos tanto”, dijo uno de los seguidores de Jacky Bracamontes.

El discurso de Shakira

En esa mágica noche para homenajear a las mujeres latinas, en la que Jacky Bracamontes fue una de las presentadoras, Shakira dio un gran discurso en el que habló acerca del amor propio y de la fidelidad. La colombiana, recordemos, finalizó su relación con Gerard Piqué debido a la infidelidad del futbolista con Clara Chía Martí, su actual novia.

“Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos, somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser… Llega un momento en la vida de toda mujer donde ya una no depende de alguien para llegar a quererse y aceptarse tal cual es. Creo que hay un momento en la vida de toda mujer cuando la búsqueda del otro se reemplaza en la búsqueda de uno mismo”, comenzó diciendo la intérprete de ‘Inevitable’.

“Ya no importa tanto si alguien te es fiel o te es infiel, lo que importa verdaderamente es que sigues siendo fiel a ti misma… Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música que me puso en el camino de regreso a mi misma, pero la lección más importante que he aprendido este año las he aprendido de otras mujeres: por ellas escribí lo que escribí y canté lo que canté: Solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse”, dijo también en medio de la ovación que recibió.

