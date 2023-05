“Donde mis hijos no son bienvenidos, yo tampoco”: Crea polémica al negarse a ir a boda sin sus niños

Es absolutamente normal que las parejas que van a celebrar sus bodas decidan no admitir niños a la ceremonia, por múltiples motivos, entre ellos algunos económicos y porque simplemente puede llegar a ser un evento poco propio para los menores de edad.

Sin embargo, este asunto puede ser tomado a mal por los invitados que son papás y que, en ocasiones, se ven en aprietos al no tener con quién dejar a sus hijos para poder ir a una boda, aunque muchos otros se molestan por el simple hecho de que los pequeños no puedan disfrutar de ese momento.

Sobre el tema se volvió viral la captura de pantalla de un chat de WhatsApp, en donde una mujer le notifica a una de sus amigas, la cual está próxima a casarse, que no asistirá a su boda porque esta no permitirá la entrada de niños a la fiesta.

En su mensaje, la invitada comienza diciéndole a la novia que le desea lo mejor en su futuro matrimonio; sin embargo, no estaría presente en la ceremonia, ya que no va a sitios en donde no les permiten en acceso a sus hijos.

“La invitación dice NO NIÑOS y donde mis hijos no son bienvenidos, pues yo tampoco. Te deseo lo mejor y felicidades por tu boda”, se puede leer en la imagen del chat.

Anteriormente, la novia le preguntó a su invitada cuál era el motivo por el que no iría a su boda e incluso, pensó que atravesaba por un problema.

La respuesta dada por la mujer provocó todo un debate, en donde la mayoría de los internautas coincidieron en que los novios están en todo su derecho de imponer reglas en su boda e invitar quiénes les plazca, mientras que otros consideraron que esta acción podría ser juzgada como discriminatoria.

