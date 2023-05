Egiptólogo asegura que sufrió una “misteriosa enfermedad” tras abrir una tumba del antiguo Egipto

Un egiptólogo asegura que sufrió una “enfermedad misteriosa” que lo dejó alucinando y tosiendo sangre después de abrir una tumba del Antiguo Egipto.

Se trata del cineasta y egiptólogo Ramy Romany, quien le dijo a The Jordan Harbinger Show que se había enfermado después de abrir una tumba para un programa de televisión de Discovery Channel llamado “Mummies Unwrapped” en 2019.

“Mientras filmábamos Mummies Unwrapped, estuve lo más cerca que he estado de la muerte”, dijo Romany en una entrevista anterior con el Khaleej Times.

El equipo había estado filmando un episodio sobre restos momificados, que la gente afirmaba que pertenecían a una figura bíblica.

“Mientras filmábamos eso, entramos en una tumba que no se había abierto durante años. Abrimos la puerta y los lugareños se mantuvieron alejados primero para asegurarse de que no hubiera serpientes ni maldiciones. Bajamos directamente por las escaleras. La tumba era interminable. Seguimos bajando y estaba bastante polvorienta. Y yo estaba respirando todo. Y ese día, estaba caminando de regreso a El Cairo y comencé a no sentirme bien” aseguró Ramy Romany en la entrevista.

“A la mañana siguiente, tenía fiebres muy altas. Nunca he tenido una fiebre tan alta en mi vida. Estaba a 107 °F y comencé a toser sangre. Consiguieron médicos para mí. Casi me muero”, agregó.

Según Romany, la tumba no se había abierto durante unos 600 años. En otra entrevista con Jordan Harbinger, agregó que la fiebre le provocaba alucinaciones. Sus médicos le recetaron antibióticos, pensando que “la causa eran murciélagos, serpientes o polvo del interior de la tumba”.

Romany no cree en la llamada “maldición” de los faraones, pero dijo que había una verdad “científica” en ella. Si bien la idea de que los faraones antiguos lanzaron una maldición sobre todos los que perturban su sueño, se han encontrado patógenos fúngicos dentro de tumbas antiguas.

Aunque un estudio analizó a quienes habían abierto tumbas egipcias y no encontró una cantidad sospechosa de mortalidad, se teorizó que Lord Carnarvon, supuestamente una víctima de la “maldición”, podría haber sido infectado con el hongo patógeno Aspergillus adquirido al abrir la tumba de Tutankamón.

