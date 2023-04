Francisca confiesa si volvería o no al cabello lacio

Francisca de ‘Despierta América’ ha estado recibiendo muchos mensajes sobre su pelo desde el mes de diciembre pasado cuando ella decidió cortarse su larga melena lisa para darle paso a su pelo natural, ese que ahora luce con mucho orgullo.

La presentadora de televisión durante todos los meses que han pasado ha sido blanco en muchas ocasiones de críticas por parte de internautas que aseguran que lucía mejor con el pelo largo y lacio, pero también se ha encontrado con el apoyo de muchas personas que aman como luce su pelo afro.

En esta oportunidad a Francisca le preguntaron si volverá o no a su pelo lacio, así lo reseñó ‘People en español’. La dominicana confesó que no quiere usar de nuevo esos químicos que ayudaban a que su cabello fuera liso completamente.

“Yo no creo que me vuelva a lacear el cabello de una forma permanente. Ya no más. Hacerme un tipo queratina o un alisado no creo que lo vuelva a hacer otras vez en mi vida. Ahora, tal vez en un futuro me pueda pasar un blower para ver cómo se me ve el pelo lacio o por llevar algún estilo”, expresó la conductora de Univision a través de sus historias de Instagram.

Look de trenzas

Francisca sorprendió cuando se realizaron los Latin AMAs 2023 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Allí apareció con el pelo largo y en trenzas, un estilo tradicional de las personas con cabello rizado.

Muchos estuvieron felices de verla homenajear este estilo de esa manera, mientras que otros simplemente siguieron criticando que haya decidido lucir así.

“¿Y qué sucedió con el show de aceptarte como eres y mostrarte genuina?” y “Yo no entiendo tanto yunyun con el pelo y el pelo y ahora sale así. Quien la entiende, entonces la frustración le duró poco, digo yo”, le dijeron.

