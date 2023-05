Natti Natasha aplaude sus logros: la dominicana lo hace en un deslumbrante vestido rosa y con su vino en mano

Natti Natasha no ha dejado de celebrar su vida a pesar de una dura situación que enfrenta desde hace casi un año: Raphy Pina, su pareja y padre de su hija, está en prisión. Aunque está situación día a día está presente, la artista dominicana no ha dejado atrás su carrera y sigue deslumbrando a sus seguidores con música y con su vino Tasha Wines.

En esta ocasión la cantante de ‘Sin Pijama’ apareció en su perfil de Instagram bebiendo un trago directo desde la botella de su vino para celebrar. “Tienes que celebrarte a TI misma. Aplaudir tus logros, para poder seguir trabajando en tu futuro mientras disfrutas tu presente. Porque de eso se trata la vida, ¿verdad?”, dijo la dominicana, quien lució un vestido rosa.

La hemos visto cantando, disfrutando de su pequeña Vida Isabelle y haciendo mucho de lo que ama mientras Pina está en prisión. Poco ha sido lo que durante este tiempo ha dicho Natti Natasha sobre su pareja, pero recientemente la dominicana le rindió un homenaje que emocionó a miles de personas. Desde los Latin AMAs 2023 ella le dedicó un tema a su amado que conquistó muchos corazones y que probablemente le sirvió de desahogo para la situación que viven.

La canción llamada ‘la falta que me haces’ fue interpretada con mucha emotividad. Ella no sabía que necesitaba ese tema, hasta que lo escribió. Allí presenta la mucha falta que le hace su amado en estos momentos.

“La música siempre ha sido el medio para expresar todo lo que siento y más en un momento tan difícil de explicar como este. No suelo hablar mucho, siendo esa mi manera no solo de cuidar mis sentimientos sino los de mi familia, amistades y todas las personas que aman a Raphy. En esta canción no quise guardarme nada y abrí mi corazón para que pudieran entender un poco de lo que siento y lo que estoy viviendo ahora mismo. Llorar es parte de nuestra naturaleza, y más cuando se ama a esa persona con locura, sigan luchando por los amores puros”, dijo al compartir el video en su perfil de Instagram.

