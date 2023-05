Hombre que estranguló a imitador de Michael Jackson en Manhattan enfrentará cargos de homicidio involuntario

Uno de los incidentes que más ha sacudido a la comunidad de Manhattan, Nueva York, en los últimos días, fue la muerte de un imitador de Michael Jackson en el metro. Su nombre era Jordan Neely, y fue estrangulado la semana pasada por un hombre llamado Daniel Penny, un veterano de la marina de 24 años de edad.

En principio, Penny no fue detenido por las autoridades, quienes lo entrevistaron por el suceso y lo dejaron en libertad.

Ahora, declaraciones de la Oficina de Fiscalía del Distrito de Manhattan reseñadas por The New York Times indican que Penny será acusado de homicidio involuntario.

“Daniel Penny será arrestado por homicidio involuntario en segundo grado. No podemos dar información adicional hasta que sea procesado por la Corte Criminal de Manhattan, lo cual esperamos que ocurra mañana (12 de mayo)”, indicó la Oficina de Fiscalía en un comunicado reseñado por The New York Times.

La muerte de Neely ha causado controversia, e incluso protestas (y en una manifestación, una fotógrafa free-lance fue arrestada), pues Penny aseguró que actuó en defensa propia.

El suceso ocurrió en el tren F el pasado 1 de mayo. Testigos aseguraron que Neely estaba gritándole a los pasajeros, pero, según The New York Times, no atacó físicamente a nadie. En ese momento, Penny estranguló a Neely.

Un video reseñado por The New York Times muestra cómo Penny estranguló a Neely, ahogándolo hasta 50 segundos después de que Neely ya había dejado de moverse.

En este video de NBC News se puede cómo transcurrieron los hechos, pero se sugiere discreción debido a la violencia del material y solo debe ser visto por mayores de edad.

La familia de Neely publicó una declaración en la que aseguraron que las acciones de Daniel Penny, así como sus palabras, muestran por qué debe ir a prisión.

No obstante, los abogados de Penny confían en que el veterano de los Marines será absuelto de toda responsabilidad una vez que se aclaren los hechos.

El alcalde Eric Adams dijo este miércoles, en un discurso, que la muerte de Neely “fue una tragedia que nunca debió ocurrir“. Posteriormente, en un comunicado público, Adams expresó su fe en el proceso judicial, y dijo que ahora la justicia “podía avanzas en contra de Daniel Penny”.

Activistas comunitarios y dirigentes políticos han exigido que se haga justicia en torno a la muerte de Neely.

