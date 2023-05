Francisca se quitó las trenzas y luce de nuevo su pelo afro

La temporada de trenzas en Francisca ha llegado a su final: la presentadora de ‘Despierta América’ se quitó la larga melena trenzada que la acompañó por algunas semanas y dio paso de nuevo a su pelo afro, ese que significa para ella la reconciliación con su niña interior.

La conductora de televisión compartió en su perfil de Instagram un video en el que presumió 4 atuendos, esos con los que esperaba salir durante este viernes por la noche. Allí se evidenció que la dominicana ya dejó atrás esas trenzas que le valieron muchos elogios y críticas por parte de los internautas.

Ella presumió estos cuatro looks: amarillo, rosado, azul y negro y levantó más de 2.000 comentarios en Instagram. Los internautas eligieron entre esas cuatro sensuales prendas que lució la dominicana y hasta piropos le dejaron. “Se te ve mejor el amarillo, te resalta tu luz de angel que tienes” y “Ay Francisca tú si que eres bella, pareces una Barbie” le llegaron a decir.

La dominicana y su pelo han sido tendencia desde que ella decidió cortarlo a principios del mes de diciembre del año pasado. Hace pocas semanas Francisca reveló si volvería a ponerse su pelo liso, tal como lo tuvo durante muchos años y el cual muchos internautas aseguraron en su momento que le quedaba mejor.

Ella con mucha inspiración y fortaleza expresó las siguientes palabras: ““Yo no creo que me vuelva a lacear el cabello de una forma permanente. Ya no más. Hacerme un tipo queratina o un alisado no creo que lo vuelva a hacer otras vez en mi vida. Ahora, tal vez en un futuro me pueda pasar un blower para ver cómo se me ve el pelo lacio o por llevar algún estilo”, expresó la conductora de Univision a través de sus historias de Instagram.

