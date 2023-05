Recaudan más de $1.5 millones para defensa de Daniel Penny, exmarino acusado de matar Jordan Neely en Subway de Nueva York

El exmarino, Daniel Penny, acusado de homicidio involuntario en segundo grado por la muerte de Jordan Neely, en un tren de la Línea F del Subway de Nueva York, ha encontrado apoyo a nivel nacional para su defensa legal.

Raiser & Kenniff, P.C., la firma de abogados que representa a Penny, de 24 años, abrió una petición de recaudación de fondos en la plataforma GiveSendGo, donde se superó el millón de dólares en una semana, pero en los últimos tres días se acumuló más de medio millón adicional.

“Daniel Penny, un estudiante universitario de 24 años y veterano de la Marina condecorado, se enfrenta a una investigación criminal derivada de proteger a personas en un tren subterráneo de Nueva York de un agresor que murió más tarde”, dice el mensaje de Raiser & Kenniff, P.C.

La firma explica que la recaudación de fondos es para pagar los honorarios legales de Penny, incluidos los cargos penales y cualquier demanda civil posterior.

“Se están recaudando fondos para pagar los honorarios legales del Sr. Penny incurridos por cualquier cargo penal que enfrente y cualquier demanda civil futura que pueda surgir”, agrega la petición.

Las aportaciones son enviadas Raiser & Kenniff, P.C., que será responsable de administrarlas, además se indica que el dinero sobrante será donado a un programa de salud mental de la Gran Manzana.

“Todos los ingresos recaudados que excedan los necesarios para cubrir la defensa legal del Sr. Penny se donarán a un programa de defensa de la salud mental en la ciudad de Nueva York”, dice la campaña de recaudación.

El viernes pasado, Penny fue acusado por la Corte de Distrito de Manhattan por la muerte de Neely. El veterano se entregó a las autoridades, pero tras su procesamiento fue liberado.

Penny renunció a la lectura de sus cargos en el tribunal y no estaba obligado a declararse culpable, según un reporte de CNN. El acusado fue liberado con una fianza de $100,000 dólares.

El veterano está cursando una licenciatura en arquitectura y vive en la ciudad de Nueva York, pero ahora deberá entregar su pasaporte y no puede salir del estado sin aprobación judicial.

El abogado de la familia de Neely dice que peleará que la condena a Penny sea por asesinato, al considerar que fue “intencional”.

Según varios testigos, Neely ingresó abruptamente al tren de la Línea F el 1 de mayo, y luego inició un monólogo intimidante: “¡No tengo comida, no tengo que beber, ya estoy cansado… no me importa ir a la cárcel y que me encierren… estoy listo para morir”.

Neely se despojó de su chamarra negra y la azotó contra el piso del vagón, según un reporte en exclusiva de El Diario.

A los pocos minutos, Penny sometió a Neely, aplicándole una llave en el cuello por más de 10 minutos, mientras esperaba a la Policía, que llegó demasiado tarde.

El NYPD reveló después que Neely enfrentó varios cargos por agresiones y otros delitos.

