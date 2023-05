Arrecia lucha para que la Ciudad extienda subsidios de MetroCard a más de 1 millón de neoyorquinos

En el 2019 las familias de bajos recursos de la Gran Manzana se anotaron una victoria luego de que el Concejo Municipal aprobara el Programa ‘Tarifas Justas’, que subsidia la mitad del costo de las MetroCard a neoyorquinos que ganen hasta $13,000 al año.

Y aunque la iniciativa ha aliviado el bolsillo de más de 264,000 usuarios del sistema de transporte, que se estima se benefician del plan, en medio de las negociaciones actuales del presupuesto municipal para el próximo año fiscal, que empieza el 1 de julio, el clamor neoyorquino es que el programa de subsidio se extienda a más de 1 millón de pasajeros cuyas familias de cuatro integrantes ganen hasta $60,000.

Así lo aseguraron este lunes líderes y activistas comunitarios durante el lanzamiento de la “Semana de expansión de tarifas justas”, que durante los próximos días busca presionar al alcalde Eric Adams para que incluya dentro del presupuesto de la Ciudad un rubro adicional de $61.5 millones de dólares, que costee la mitad del precio de las Metrocard a más neoyorquinos, de quienes aseguran, tienen que decidir entre tomar el transporte o mantener a sus hogares.

La propuesta, que es apoyada por el Concejo Municipal, ampliaría la elegibilidad del programa ‘Tarifas Justas, a neoyorquinos con hasta el 200% de la línea federal de pobreza, por lo que, durante toda esta semana, voluntarios estarán en estaciones del metro pidiendo a usuarios que envíen una petición al alcalde Adams para que no desoiga ese llamado, más cuando se teme que en los próximos meses haya algún nuevo aumento a las tarifas de las MetroCard.

Danny Pearlstein, director de políticas de la organización defensora de usuarios del transporte Riders Alliance, destacó la urgencia de que el Alcalde se ponga del lado de los más pobres que se ven presionados financieramente a medida que los costos de vida continúan aumentando.

“La expansión de ‘Tarifas Justas’ beneficiaría a un millón más de neoyorquinos, quienes tendrían la oportunidad de ahorrar $750 por año en tarifas de tránsito”, aseguró Pearlstein. “El alcalde Adams debería hacer esta inversión fundamental en la asequibilidad del transporte público para los pasajeros que más lo necesitan en el presupuesto de la ciudad, que vence el próximo mes”.

Otra de las preocupaciones de organizaciones como Riders Alliance es que pasajeros que no puedan costear el precio de las MetroCard pudieran exponerse a penalidades y multas al ingresar al sistema de transporte sin pagar.

“Tenemos la obligación de brindar alivio a quienes deben viajar todos los días y que mantienen en funcionamiento a la ciudad de Nueva York, casi la mitad de los cuales luchan para pagar el pasaje”, aseguraron activistas de 50 organizaciones, en una carta enviada al mandatario local, donde advirtieron que desembolsar los fondos adicionales solicitados, que Adams no contempla en su presupuesto, es vital para comunidades marginalizadas.

Promueven “Semana de expansión de tarifas justas”/ Cortesía

“Si bien la inscripción en el programa ha aumentado constantemente, llegando a más de 280,000 neoyorquinos en este momento, el programa no ha agotado sus fondos porque un umbral de elegibilidad tan bajo limita la utilización. Incluso la mitad de la tarifa a menudo es demasiado para las familias que ganan menos de $30,000 cada año”, agregaron en su misiva.

Actualmente la ley advierte que solo las personas con ingresos de hasta el 100% del nivel federal de pobreza que no sean elegibles para otros subsidios de transporte o beneficios, con ingresos máximos de $13,590 para una persona, $18,310 para hogares de 2 personas, $23,030 para tres personas y $27,750 para familias de 4, pueden solicitar la ayuda. Los nuevos recursos, extenderían el límite de ingresos en más de 100%.

La presidenta del Comité de Transporte e Infraestructura del Concejo de la Ciudad de Nueva York, Selvena N. Brooks-Powers, quien se unió a la “Semana de expansión de tarifas justas”, hablando con pasajeros en la estación de Fulton, en Manhattan, aseguró que ampliar a los beneficiarios del subsidio de las MetroCard es un asunto prioritario.

“Mientras el Concejo Municipal está peleando para expandir acceso al programa, queremos asegurarnos de que todos los días los neoyorquinos sepan que el programa existe, que lo conozcan y se registren para obtener el descuento justo que se merecen”, aseguró la política, al tiempo que agregó que la Administración Adams tiene que reconocer que no dar ese alivio pondrá a neoyorquinos de bajos recursos en situaciones de angustia.

Activistas abogar por aumento del subsidio de la MetroCard a más personas.

“Queremos asegurarnos de que los neoyorquinos no tengan que elegir entre tomar el metro o comer; queremos estar seguros de que la gente pueda pagar una tarifa asequible por el transporte público”, advirtió la concejal, quien además está promoviendo un proyecto de ley en el órgano legislativo que haría que los policías que emitan “tickets” a quienes se salten el torniquete sin pagar, estén obligados a hablarles a los infractores sobre el programa de subsidios de MetroCard.

“También estamos hablando con algunos oficiales de policía sobre mi proyecto de ley en el Concejo que les obligaría a proporcionar información sobre #FairFares al emitir una multa, y acordaron que era una buena idea”, agregó Brooks-Powers.

La presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, ha manifestado su compromiso para que los fondos pedidos se incluyan en las inversiones de la Gran Manzana, por lo que en su propuesta de presupuesto ese plan ampliado se contempla.

“La presidente Adams dejó en claro en su discurso sobre el Estado de la Ciudad que asegurar que el transporte público sea asequible para más neoyorquinos de bajos ingresos es una prioridad para este Concejo y el aumento de $61,5 millones a los fondos actuales de Fair Fares para extender la elegibilidad a los neoyorquinos en o por debajo del 200 % de la línea de pobreza federal se incluyó en la Respuesta Preliminar del Presupuesto del Concejo”, aseguró un portavoz del órgano legislativo municipal.

Usuarios como Antonio Zárate, quien confesó que cada semana “sufre” para poder pagar el costo de la MetroCard para poder ir a su trabajo de limpieza en unas oficinas de Manhattan y Brooklyn, se sumó al llamado de los activistas, y dijo que la ampliación del ingreso límite para poder acceder al descuento en la MetroCard, literalmente le daría un respiro.

“Con todas las cosas tan caras y el Alcalde ahora autorizando que suban tanto las rentas, lo menos que puede hacer es darnos una ayudadita a personas pobres que ganamos un poquito más, pues la ayuda ahorita prácticamente es para los pobres extremos, pero a nosotros los pobres medios nos ignoran”, dijo el guatemalteco. “Si nos dieran ese descuento incluso podríamos ahorrar algo en mi casa para poder comer mejor”.

Piden subsidio a Metrocards para más pasajeros.

Lucía Medina, quien trabaja en una fábrica en Brooklyn, también pidió que se apruebe la expansión de subsidio de MetroCard y confesó con pena, que ha sido tal su nivel de falta de recursos, que constantemente se salta el torniquete, exponiéndose a que la multen.

“Yo no soy ratera ni me gusta colarme en el metro, pero la verdad hay días que no tengo ni un dolar y no tengo otra opción, o si no me quedo sin poder ir a trabajar. Creo que no solo deberían darnos un descuento a todos sino que deberían darnos MetroCard gratis a gente trabajadora como yo”, comentó la colombiana. “El Alcalde prefiere pagar miles de dólares en gente que no trabaja para tenerlos de vagos en hoteles y a nosotros, los que si nos partimos el lobo, de manera honesta, nos toca rogar por ayuda. Eso no es justo”.

La Administración del alcalde Adams no se pronunció sobre la exigencia de los nuevos fondos, pero hasta ahora no ha dado señales de pretender aumentarlos.

Lucha por aumentar en NYC el programa ‘Tarifas justas’ de MetroCard en datos