Más neoyorquinos pobres pueden solicitar ya la MetroCard a mitad de precio

Desde este lunes se abrió la nueva fase del programa Tarifas Justas con el que se espera que unas 800,000 personas de bajos recursos se beneficien del subsidio en el transporte

Fernán Gómez tiene 61 años y asegura que muchas veces debe “colarse” en el metro o esperar a que “un alma caritativa” lo ayude a pasar el torniquete, pues con lo poco que gana como cocinero en un restaurante de Queens, a veces no le alcanza para pagar renta, alimentarse y cubrir los costos del transporte público.

La buena noticia para el trabajador colombiano es que ya puede aplicar para la MetroCard a mitad de precio, ya que a partir de este lunes la Ciudad abrió una nueva fase del programa “Tarifas Justas”, que subsidia a pasajeros de bajos recursos y con lo que se espera beneficiar a más de 800,000 neoyorquinos pobres.

Así lo anunció el presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, quien hizo un llamado a aquellos habitantes de la Gran Manzana que tengan ingresos por debajo de la línea federal de pobreza para que aprovechen el programa de tarifas reducidas, del que actualmente ya se benefician unas 107,000 personas, entre ellas estudiantes de CUNY, residentes de NYCHA y personas que reciben cupones de alimentos.

“Los neoyorquinos que viven en la pobreza toman decisiones difíciles diariamente sobre cómo usar su dinero, a veces sacrificando necesidades básicas para pagar los costos de transporte y estamos tratando de aliviar su carga haciendo disponibles las MetroCards a mitad de precio para todos los residentes que cumplen con el umbral federal de pobreza”, aseguró el jefe del organismo legislativo de la Ciudad.

El alcalde Bill de Blasio también se sumó al llamado y pidió a los neoyorquinos de bajos recursos que se informen sobre el tema para poder usar ese beneficio si califican.

“El acceso al transporte público es un derecho básico, no un lujo para los ricos. Con Tarifas Justas, estamos haciendo que nuestra ciudad sea más justa para los neoyorquinos de bajos ingresos cuyas vidas dependen del transporte público”, dijo el mandatario local.

Nancy Rankin, vicepresidenta de investigación de políticas y defensa de la Sociedad de Servicios Comunitarios (CSS), calificó la nueva etapa del programa, que se puso en marcha a comienzos del año pasado, como una herramienta de justicia social.

“En la mayoría de las otras ciudades, un automóvil es una necesidad básica. Pero aquí en Nueva York, lo es una MetroCard. Ese es el pasaje para ir al trabajo, a las clases universitarias, a la atención médica, a llegar a casa a tiempo con sus hijos y con esta expansión de gran alcance de las Tarifas Justas a todos los neoyorquinos bajo la pobreza, la Ciudad ayudará a cientos de miles más a salir adelante”, dijo la activista.

El presidente del Comité de Transporte del Concejo Municipal y uno de los principales promotores del programa, el concejal Ydanis Rodríguez, manifestó que aunque la nueva fase del plan impactará la vida de miles de neoyorquinos, es indispensable que la Ciudad continúe buscando otros mecanismos para que nadie sufra el costo de no tener cómo pagar un transporte público.

“Hoy, más de 800 mil personas tendrán la oportunidad de solicitar una tarifa reducida del 50%. Debemos asegurarnos de que el tránsito de la ciudad de Nueva York sea asequible, accesible y confiable para todos y continuar ampliando el alcance de los programas de Tarifas Justas, asegurando que cubra a todas las familias de clase trabajadora”, dijo el líder político.

La puertorriqueña Johanna Pérez, quien es madre de dos niños, recibió con mucha esperanza el anuncio de la nueva fase del programa y aseguró que esta misma semana aplicará por su subsidio.

“Esta es una gran noticia para todos los que nos la pasamos trabajando duro y que no nos alcanza el dinero”, dijo la usuaria del metro. “Uno se la pasa trabajando y la mayoría del dinero se va en la renta y la MetroCard. A veces yo no tengo dinero para poder viajar y no es justo, pero ahora pagando solo la mitad, voy a poder estar más aliviada y usar ese dinero en comida”.

La mexicana Consuelo Rivera, quien trabaja en una lavandería de Queens, también se mostró muy contenta con el anuncio, pero pidió que haya información más clara sobre el plan, porque confesó no estar muy enterada.

“Yo pienso que la Ciudad debe anunciar más esto y explicarnos cómo podemos hacer, porque muchas veces hay cosas que nos sirven pero ni siquiera nos enteramos, solo por lo que el periódico dice”, comentó la madre de familia, quien vive en El Bronx.

El también mexicano Julio Medina agradeció el subsidio, pero dijo que la Ciudad debería hacer todavía más por los más pobres.

“Eso está bien, pero si somos sinceros, hay muchas personas tan pobres, que no les va a alcanzar el dinero para pagar tan si quiera la mitad. Por eso creo que debería ser subsidiada todo el valor para los más pobres y que fuera MetroCard gratuita”, dijo el trabajador de construcción.

Rhonda Jackson, de la asociación Riders Alliance, que vela por los derechos de los pasajeros, destacó que incluso ella vivió en carne propia la agonía de no tener un subsidio en el transporte, por lo que advirtió que la nueva etapa del programa dará un alivio a cientos de familias.

“Cada semana, tengo que pensar qué viajes son absolutamente necesarios, porque a veces simplemente no puedo pagar la tarifa. En el pasado, es posible que haya dejado de comer para poder ir a una cita con el médico. Pero el plan de Tarifas Justas hará que decisiones difíciles como esa sean mucho más fáciles ahora”, dijo la activista.

Dónde obtener información sobre el programa

Puede ingresar a la página Tarifas Justas de la Ciudad, en este link https://www1.nyc.gov/site/fairfares/index.page

También puede llamar a la línea 311

Si es elegible, usted recibirá una carta de Fair Fares NYC. O si desea hacerlo online, y es cabeza de hogar, puede entrar a ACCESS HRA nyc.gov/AccessHRA para ver si es elegible. Si usted es elegible, verá un banner amarillo en la parte superior de la página de inicio de ACCESS HRA. Usted podrá ver el estado de elegibilidad de cada integrante del hogar en la página de Fair Fares NYC ACCESS HRA.

Para ser elegible necesita estar por debajo de la pobreza