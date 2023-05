Crear un ambiente laboral agradable ayuda a prevenir el burnout

¿Cómo pueden mejorar sus habilidades los gerentes o líderes de equipo para crear un ambiente laboral agradable y libre de estrés?

Es importante establecer estrategias para generar expectativas claras, empoderar a los trabajadores, reconocer su trabajo y fomentar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal:

–Establecer expectativas y metas claras: La comunicación clara es fundamental para reducir el estrés en el lugar de trabajo. El líder debe asegurarse de que todos comprendan su papel en la ejecución de estos objetivos.

–Fomentar la comunicación abierta: Animar a los trabajadores a compartir sus preocupaciones, sugerencias y comentarios. Crear una cultura de comunicación abierta en la que se sientan cómodos para expresarse sin miedo a recibir resistencia o una mala respuesta.

–Empoderar a los trabajadores: Brindar las herramientas, recursos y autoridad que necesitan para desempeñar su trabajo de manera efectiva. Animarlos a asumir la responsabilidad y darles autonomía para tomar decisiones dentro de su ámbito laboral.

–Reconocer y recompensar a los trabajadores: Los comentarios positivos pueden aumentar la moral y reducir los niveles de estrés significativamente.

–Ofrecer apoyo: Brindar apoyo a quienes puedan estar lidiando con una carga de trabajo muy grande o problemas personales. Crear un ambiente en el que los trabajadores se sientan cómodos solicitando asistencia y ayuda cuando lo necesiten.

–Liderar con el ejemplo: Como gerente, es importante demostrar el comportamiento que se desea ver en los trabajadores. Esto se logra manteniendo una actitud positiva, demostrando buenas habilidades de comunicación y manejando el estrés de manera efectiva.

–Fomentar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal: Animarlos a mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal, promoviendo arreglos de trabajo flexibles, alentándolos a tomar descansos y vacaciones, y desalentando las horas extras.

–Abordar los problemas de carga de trabajo: El burnout puede ser causado por esto. Puede implicar la contratación de personal adicional, la delegación de tareas o la reorganización de las cargas de trabajo.

En general, como analizaremos en el Primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout, en República Dominicana el próximo mes, la prevención del burnout requiere un enfoque multifacético que aborde las causas fundamentales del agotamiento y cree un entorno laboral de apoyo que valore el bienestar de los empleados.

* María Méndez es presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR). Dominicana residente en Nueva York. Ha trabajado con figuras y eventos internacionales como Beyonce, Frank Ocean, Joe Thomas, The Mavericks, Raul Di Blasio, Benicio del Toro y la SuperBowl. https://viahr.org/congreso/