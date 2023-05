A Anuel AA le regalan camisas con el rostro de Karol G: “Paren de hacerme esto porque me pongo sentimental”

Anuel AA no se detiene. El cantante boricua sigue enviándole señales y mensajes a Karol G, la mujer con la que por muchos años mantuvo una relación sentimental y a la que parece querer de vuelta en sus brazos.

Una vez más el intérprete de ‘Más rica que ayer’ decidió ir de frente ante Karol G y lo hizo luego de que en una presentación le dieran dos camisas de ‘la bichota’. Él posó desde el escenario con ambas prendas y publicó las fotos en su Instagram. Lo que más sorprendió a los internautas fue que al final del carrusel de imágenes se le ve a Anuel AA durmiendo con una de las camisas a su lado.

“Gracias por la camisa. PAREN DE HACERME ESTO PORQUE ME PONGO SENTIMENTAL”, expresó Anuel AA en el texto que acompañó a la galería fotográfica. Con esta publicación el cantante consiguió más de 2 millones de ‘me gustas’ en tan solo 10 horas.

Anuel AA tiene ya varias semanas enviándole mensajes muy directos a Karol G y hasta a Feid, el cantante con el que se dice que la colombiana mantiene una relación sentimental desde hace tiempo. Recientemente, le dedicó una canción con mención y todo. Y es que el cantante estrenó un tema llamado “Mejor que yo”.

“Te la dedico bebe 😘😘😘😘😘 @karolg”, puso al publicar un adelanto del video musical en su Instagram. En la letra de la canción, claramente Anuel AA habla de su ex pareja y del nuevo novio que esta tiene, asegurando que no es mejor de lo que él fue.

Todos estos mensajes que por semanas Anuel AA ha ido dejando en redes sociales, canciones y conciertos han levantado una ola de comentarios por parte de los internautas. Hay muchos que lo apoyan, pero otros simplemente le dicen que su oportunidad con Karol G pasó hace mucho tiempo.

“¿Quién le puede decir que ya la perdió? Parece que no se entera”, “Ni estando con ella estaba tan enamorado como ahora”, “El que tenga miedo a morir que no nazca!!! Este man no nació el día de los temblores”, “Te gusta ver el mundo arder Anuelito”, “Te quedó grande la bichota”, “Vee muchacho busca de Dios” y “Ni en Netflix se ve, lo que se ve aquí”.

