Anuel AA aparece con su hija Gianella, la bebé que tiene con Melissa Vallecilla: la pequeña lo acompañó en un concierto

Hace pocas semanas Anuel AA confesó que Gianella es su hija tras meses y meses de rumores que aseguraban el hecho. La pequeña que tuvo con Melissa Vallecilla ya ha aparecido junto a su padre en distintas ocasiones.

En una nueva publicación que ha hecho el intérprete de ‘Más rica que ayer’ se le vio junto a su hija, quien lo estuvo acompañando a un concierto que tuvo en Hidalgo, México. Pasando la galería de fotos del evento se le ve con la pequeña en brazos, y hasta combinados con ropa en tono azul y en varios momentos de lo que fue esta gran presentación.

La primera publicación en la que Anuel AA aparece junto a su hija la hizo el 28 de abril. Allí se le vio compartiendo con su hija en varios momentos: en una habitación, luego al aire libre y hasta paseando con Pablo, el hijo mayor de Anuel AA, a bordo de una carriola en lo que parece ser un centro comercial.

Asimismo en esa galería de imágenes aparece la pequeña Cattleya, la hija que tiene con Yailin ‘La más viral’, pero con su rostro cubierto por un emoji. Sus padres no han querido mostrar al mundo la cara de la pequeña que hace pocos meses llegó al mundo.

Fue tras el nacimiento de Cattleya que Anuel AA quiso tener cerca a Gianella y así lo confesó en una publicación en Instagram el 3 de abril.

“No puedo, ni dejaré ninguna hija abandonada NUNCAAAAAA, NO IMPORTAN LAS CIRCUNSTANCIAS DE CÓMO PASO TODO… MI CORAZÓN NO ME DA LA OPCIÓN DE ABANDONAR Y NO AMAR UNA HIJA. ES MI HIJAAAA Y LA AMO SIN HABERLA VISTO AUN, MÁS AÚN DESDE QUE VI A CATTA POR PRIMERA VEZ, ESE AMOR QUE CONOCÍ CON CATTLEYA ME ABRIÓ LOS OJOS A QUE TENÍA QUE ESTAR PRESENTE PARA MI OTRA HIJA”, dijo Anuel AA en ese mensaje.

