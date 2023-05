Anuel AA lanza nueva canción y menciona a Karol G: “Te la dedico bebé”

Anuel AA parece que no olvida a Karol G y le ha dedicado de manera frontal una nueva canción llamada “Mejor que yo”. Al publicar un extracto del tema en su perfil de Instagram no dudó en mencionar a la ‘bebecita’: “Te la dedico bebe 😘😘😘😘😘 @karolg”, dijo Anuel AA, enloqueciendo a los internautas.

Este nuevo tema que estrenó el cantante boricua habla claramente de su ex pareja, asegurando que ya tiene un nuevo novio pero que este no se compara de ninguna manera con Anuel AA. Se dice que Karol G, quien por años compartió su vida con el cantante que ahora le dedica una nueva canción, tiene actualmente una relación con el reggaetonero colombiano Feid.

Ese rumor está en el aire desde hace mucho tiempo, pero hasta el momento no se ha confirmado. A ellos no se les ha visto compartiendo de manera que se pueda sospechar de tener un romance. Sin embargo, en un concierto que Karol G llevó a cabo en Colombia hace muchos meses él subió al escenario y junto a ‘la bichota’ bailaron de una manera muy atrevida que levantó aún más las alertas en el público.

Este no ha sido el único mensaje frontal que Anuel AA ha enviado recientemente a Karol G. Hace un par de días atrás el cantante estuvo en un concierto y cambió la letra de una de sus canciones y presuntamente mencionó a Feid. “¿Será que Feid la dejó?”, dicen algunos que fue lo que dijo el intérprete, mientras que otros opinan que en realidad dijo “¿Será que fue y la dejó?”.

Los internautas han dejado todo tipo de mensajes a Anuel AA por estos mensajes que ha ido dejando. En la nueva canción dedicada especialmente a su ex novia, el cantante recibió los siguientes mensajes:

“¿Quién le puede decir que ya la perdió? parece que no se entera”, “Ni estando con ella estaba tan enamorado como ahora”, “El que tenga miedo a morir que no nazca!!! Este man no nació el día de los temblores”, “Te gusta ver el mundo arder Anuelito”, “Te quedó grande la bichota”, “Vee muchacho busca de Dios” y “Ni en Netflix se ve, lo que se ve aquí” son varios de los comentarios que dejaron perplejos los internautas.

