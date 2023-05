Christian Nodal ya inició el proceso para eliminarse los tatuajes de la cara: dice que duele mucho

Christian Nodal reveló que ya se hizo la primera sesión para borrar algunos de los tatuajes que tiene en la cara. El cantante de música regional mexicana contó cómo ha sido el proceso para eliminar estos tatuajes que ha querido quitar después de que se conoció la noticia de que se convertirá en padre.

En una entrevista en el pódcast ‘Escuela de nada’, con Leo Rojas, Nacho Redondo y Chris Andrade, el intérprete habló sobre el tema y afirmó que es muy doloroso. “A mí me dolió muchísimo más que ponérmelos. Lo bueno es que es menos tardado el dolor, me tardó como 15 minutos, pero es muy doloroso, es un proceso muy doloroso y también es muy cansado: obviamente tienes que estar con cremitas, cuidándote del sol, yo que no soy nada de eso de cuidarme la cara”, dijo en principio Nodal.

Luego reveló que tan solo ha tenido una sola sesión y que pueden tendrá de 6 a 9 sesiones. Nodal eliminará varios de los tatuajes de su rostro, pero otros los mantendrá. El de la nariz y la rosa, se irán. “Me dolió muchísimo y para lo que se fue, no sé, todavía están bien visibles… Es un proceso. Yo recomiendo 100% tener mucho cuidado, es la piel”, dijo en la conversación que ocurre en los minutos finales de la entrevista.

Además, el artista reveló que lo durmieron para el procedimiento. “Y todo por la rebeldía”, dijo Nodal a modo de broma.

La decisión

“Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran. Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?”, fueron las palabras que Christian Nodal expresó para anunciar que eliminaría sus tatuajes.

De acuerdo a un reportaje de Tanya Charry para ‘El Gordo y La Flaca’ a Nodal le costaría cada sesión entre los $1.000 y los $4.000 dólares.

Sigue leyendo: