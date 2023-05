Melissa Vallecilla, madre de la hija de Anuel AA, aparece en redes con contundente frase

Melissa Vallecilla es la madre de Gianella, la hija que Anuel AA reconoció como suya hace tan solo unas semanas atrás luego de varios meses de polémica. La joven recientemente ha aparecido en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 940.000 seguidores, presumiendo sus curvas y con una contundente frase.

“Pensaron que me iba a caer, odio darte malas noticias”, dijo la mujer que tiene raíces colombianas.

En esta foto aparece Vallecilla con un atuendo completo en color blanco, a los pies de una escalera de alfombra gris. La imagen casi sobrepasa los 100.000 me gustas y tiene cientos de comentarios, a pesar de que luego se limitó la opción de dejarlos.

Vallecilla en su perfil en esa popular red social ha compartido fotos de lo que fue su embarazo y de su pequeña hija Gianella, quien desde hace unas semanas ya comparte con su padre Anuel AA.

El reconocimiento de Anuel AA a la pequeña llegó tan solo pocos días después del nacimiento de Cattleya, la hija que el cantante tiene con Yailin ‘la más viral’. Y es que él reveló que cuando vio a Cattleya todo cambió.

“ES MI HIJA Y LA AMO SIN HABERLA VISTO AÚN, MÁS AÚN DESDE QUE VI A CATTA POR PRIMERA VEZ, ESE AMOR QUE CONOCÍ CON CATTLEYA ME ABRIÓ LOS OJOS A QUE TENÍA QUE ESTAR PRESENTE PARA MI OTRA HIJA”, dijo en una publicación de Instagram.

Primera vez juntos

Anuel AA confesó en una entrevista con Soy Molusco que ya había conoció a Gianella y contó qué había pasado previamente y su motivación para verla. “Hoy mismo estuve con la niña, con Gianella… Me encantó, me robó el corazón, igual que Cattleya. Por Cattleya fue que yo… yo vi a Cattleya también y dije ‘wow qué yo estoy haciendo, yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida’. No era que yo no quería ver a la nena, estaban pasando muchas cosas que ¡uy!. Dios es demasiado de bueno y la conocí. Cuando vi a Cattleya que nació ahí mismo al instante que la vi dije ‘tengo que ir a ver a Gianella ya’ y ahí fue…”.

