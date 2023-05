Ángela Aguilar: “Alicia Keys me cumplió un sueño”

El pasado fin de semana Ángela Aguilar vivió uno de los momentos más especiales tanto a nivel personal como profesional al ser invitada por Alicia Keys a cantar a su lado en el concierto que dio en Monterrey y ahora que empezó a asimilarlo, revela cómo se sintió.

En entrevista con “Ventaneando”, la cantante confesó que la intérprete de “No One” es una de sus artistas favoritas, por lo que tener la oportunidad de compartir el escenario con ella significó cumplir uno de sus más grandes anhelos.

“Esto se queda en mi corazón para siempre. Cantar con Alicia es para mí algo que ni en mis más locas fantasías pude haber realizado, estoy contentísima. Alicia Keys me cumplió un sueño. Espero que no sea la última vez que cante con ella”, dijo Ángela.

Para finalizar, la hija de Pepe Aguilar reveló que llegar a Monterrey para cantar junto a su ídolo fue todo un viacrucis, pues sólo unas horas antes se había presentado con su padre y su hermano en Puebla con su espectáculo “Jaripeo Sin Fronteras”.

Ángela Aguilar revela que su papá la regañaba por coqueta

En entrevista para el podcast “Cheleando Con Las Estrellas2, la cantante declaró que su familia siempre le dijo que era bella y confesó que se lo creyó tanto que hacía todo para llamar la atención de sus compañeros de clase, logrando que tuviera pretendientes.

“Era muy coqueta de niña porque mis papás me decían que era muy bonita y en el Día de San Valentín a mí era a la que le dejaban en el casillero las cartitas, las flores y los chocolates, entonces cuando llegaba a la casa con todos los regalos mi papá me decía que quién me los había dado y me regañaba”, recordó Ángela.

