Ángela Aguilar dice no creer en el matrimonio, basándose en la vida de casados de sus papás y sus abuelos

“Yo no creo en el matrimonio”, dijo Ángela Aguilar en una entrevista reciente. Sin embargo, estas palabras, que suenan tan duras y fuertes tienen un trasfondo importante. La joven cantante se está basando en los matrimonios de sus papás y de sus abuelos, pero no porque esté hablando o desvelando malas experiencias. No. Ángela hace referencia a un amor grande, poderoso que no envejece y al parecer presiente que esto no es algo que surja en los tiempos actuales.

La declaración completa de la hija de Pepe Aguilar fue la siguiente: “Ahí te va: mis abuelos se amaron tanto, la historia de amor más profunda e increíble es que mi abuelo a los 80 años le llevaba flores a mi abuela y cuando ya no podía caminar le cantaba y mandaba gente a que le trajeran flores del jardín. Entonces, después de ver eso, y luego mis papás que justo acaban de cumplir 25 años de casados, la verdad es que pienso que para que yo encuentre eso va a ser muy difícil”.

Ángela, 20, ha sido testigo de un amor que la ha hecho desear vivir lo mismo, lo que en pocas palabras podría convertirla en una mujer “exigente” para muchos.

Según relató Mezcalent, las declaraciones las brindó durante una entrevista de radio, y dejó claro que después de ser testigo de las historias de amor de sus padres y sus abuelos, duda mucho que ella pueda tener algo por el estilo, especialmente porque en la actualidad se conquista con los likes que se generan en las publicaciones de redes sociales.

