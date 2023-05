William Levy junto a Myka Dellanos resalta su sabor cubano bailando salsa

William Levy recientemente estuvo de visita en ‘La Mesa Caliente’ de Telemundo para conversar sobre diversos temas y fue nada más y nada menos que Myrka Dellanos la encargada de entrevistar al famoso actor cubano.

Como es habitual siempre que un invitado asiste a una entrevista no solo hubo momentos para las peguntas y respuestas que causan interés en los televidentes, sino que también hubo espacio para la diversión.

Ambos disfrutaron de un momento al ritmo de la salsa, uno de los ritmos latinos más populares del mundo. Dellamos y Levy movieron el cuerpo al son de esta melodía contagiosa y se divirtieron al finalizar el programa.

En las redes sociales del show de Telemundo compartieron el video de estas personalidades de origen cubano dando sus mejores pasos de baile.

“Como me gusta bailar salsa”, fue el comentario que la conductora de televisión dejó en el video. Sin embargo, hubo mensajes de críticas para ella en los que aseguraron que tiene que tomar clases de baile.

“Myrka como que tienes que agarrar clases o ponerle más ritmo”, “Myrka, te voy a enseñar a bailar salsa”, “La salsa se lleva en las venas y a esto dos les falta mucho. Mejor bailen otra cosa”, “Myrka no le sigue, no sabe bailar” y “Así no se baila salsa” fueron algunos de esos mensajes que les dejaron a Dellanos y Levy.

También canta

Pocas horas antes de su visita a ‘La Mesa Caliente’ en redes sociales se viralizó un video en el que William Levy aparece cantando una bachata dominicana desde el auto.

“El hombre de tu vida”, de Joe Veras, fue el tema que cantó y muchos de sus seguidores aseguraron que mejor debe seguir en su carrera como actor y no dedicarse al canto.

“Jajajajaaj zapatero a su zapato, él nació para ser bello y un actorazo”, “Imagínate que te puedo decir, aunque cante malo, yo le doy 1000 de 1000”, “Mejor que siga de actor”, “0, pero es bello le doy un 10” y “Mejor que siga de actor ajjaja cantante luego cae lluvia”.

