Dicen que William Levy se ve cansado y ojeroso: “Se acabó el galán”

Las ojeras de William Levy fueron tendencia en una de las públicaciones que hicieron en la cuenta de Instagram de ‘El Gordo y La Flaca’ tras la visita del actor cubano al programa para conversar sobre ‘Montercarlo’, su más reciente trabajo actoral que fue estrenado este 14 de abril en Vix.

El famoso actor causó controversia entre los seguidores del programa por la apariencia de su rostro. Los internautas dicen que está “cansado y ojeroso”, pero que también comienzan a pasarle factura los años. En el video aparece junto a Lili Estefan, riéndose de la manera en la que ‘La Flaca’ posa para las fotografías.

Toda la atención se la llevó la apariencia del cubano. Estos son algunos de los comentarios que le dejaron: “Como ha envejecido”, “William Levy ya no estas guapo”, “Está viejito el hombre ya”, “Mientras Elizabeth está más bella que nunca, el ahora disque tranquilo, pero porque está bien acabadito y destruido”, “Que viejo y deteriorado está ese señor” y “Omg qué ojeras!!!!! Que haga algo!!!”, son parte de esos mensajes que recibió el actor de 42 años.

Sus declaraciones

William Levy habló sobre lo que significó para él grabar ‘Montecristo’ en Tenerife, España, donde se filmaron las últimas partes de la serie. “Me emocioné tanto porque me transportó a Cuba de cuando era niño. Todo era tan idéntico, pero tan idéntico a Cuba que no pude aguantar la emoción… de verdad que sí”, expresó el actor cubano.

Para él lo más difícil de haber hecho esta serie fue no haber trabajado nunca dentro de un estudio: todas las locaciones fueron en exteriores. Además, estar separado de sus hijos también fue una de las situaciones más complicadas que tuvo que enfrentar durante todo el tiempo que estuvo residenciado en España para las grabaciones.

Su hija si pudo ir a visitarlo por varios días, pero su hijo estuvo enfocado en los estudios y el béisbol tras el accidente que sufrió, sin embargo, hablaban a diario. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

