Legisladores de Nebraska votan para restringir el acceso al aborto y las terapias para los jóvenes trans

Legisladores del estado de Nebraska votaron este viernes, 19 de mayo, para restringir el acceso al aborto y las terapias médicas para las jóvenes trans en la entidad. Ambas provisiones serán incluidas dentro de un proyecto de ley único que será presentado próximamente.

De acuerdo con información de The New York Times, el proyecto de ley es conocido como L.B. 574, e incluirá una restricción general de los abortos después de las 12 semanas, incluyendo excepciones para los casos de violaciones, incesto y emergencias médicas.

Asimismo, el proyecto de ley prohibirá las cirugías para los jóvenes transgéneros y planteará que se establezcan criterios para la administración de bloqueadores de pubertad y de las terapias de hormonas para las personas menores de 19 años de edad. Las restricciones, de ser aprobadas, empezarían a estar vigentes a partir del 1 de octubre.

El gobernador de Nebraska, Jim Pillen, de tendencia republicana, celebró los votos para aprobar las restricciones al aborto y las terapias para los jóvenes transgénero.

“Todos los niños merecen una oportunidad para crecer y tener vidas felices y fructíferas. Esto incluye a los niños y niñas que no han nacido, así como los niños que tienen conflictos con su identidad de género”, indicó Pillen en un comunicado público.

Por otra parte, los demócratas han criticado el proyecto de ley y aseguraron que tendrá desafíos legales, de acuerdo con The New York Times.

El senador George Dungan, de tendencia demócrata, indicó, durante el debate que precedió a la votación del proyecto de ley, que “no deberíamos inmiscuirnos en el negocio de decirle a la gente lo que puede y lo que no pueden hacer con sus cuerpos“. Así lo reseñó The New York Times.

La más reciente oposición civil a este tipo de leyes ocurrió esta semana en Florida, cuando un grupo de padres demandó al estado presidido por el gobernador Ron DeSantis por prohibir las terapias de afirmación de género para los jóvenes trans.

Los padres demandantes argumentaron que la ley aprobada en Florida es inconstitucional en tanto es, a su juicio, discriminadora con base en el estatus de sexo y de transgénero. Por otra parte, también señalan que la ley “viola sus derechos como padres de tomar decisiones sobre la salud de sus hijos”.

