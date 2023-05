Benito Castro: “Si Paco Stanley hizo algo, ya lo pagó con su vida”

Benito Castro se manifiesta en contra de que se cuente la vida de Paco Stanley en una serie, pues afirma que es “Lucrar con el dolor de su familia” y a casi 24 años de la trágica muerte del presentador, considera que es inaceptable remover esos temas tan delicados que fueron difíciles para sus allegados.

“Yo estoy totalmente en desacuerdo de que se lucre con el dolor de una familia…

“Me molesta pensar que puedan utilizar mi nombre y creo que Mario (Bezares) lo sabe, porque yo se lo dije a él personalmente en buena onda, con la amistad que nos ha unido siempre.

“Le dije ‘no me incluyas, yo no quiero ser partícipe de este proyecto. ¿Por qué? Porque no creo sea correcto, ético ni decente que a un hombre al que le debemos tanto, porque tú y yo le debemos mucho a Paco Stanley, entonces no creo que su familia, que tanto nos ha querido, que tanto nos ha cobijado, merece que nosotros vayamos a hacerle así en la herida’. ¡Ya déjalo en paz!

“Si algo hizo, si en algo fue un exceso, ya lo pagó con su vida, ¡ya estuvo!”.

Benito anuncia la nueva temporada de la obra “¿Por Qué Será que las Queremos Tanto?” al lado de Alejandro Suárez, César Bono y Carlos Bonavides, donde explica que tiene un leve padecimiento en su hígado debido a la etapa de exceso que vivió en el pasado.

“Los excesos acaban con uno, no hay organismo que lo resista y el hígado menos. A mí en mi convivencia con Paco Stanley me creció el hígado dos puntos y me dijo el doctor que si me crecía al tercer punto ya no había remedio, porque ya era cirrosis.

“En ese momento yo tenía hepatitis no viral, hepatitis por fatiga de hígado, pero que si no dejaba yo el trago me iba a morir y realmente sí dije yo ‘¡aguado!’ y entonces le paré al trago y por ahí empecé. Al rato la motita también la dejé y el cigarro también lo dejé, empecé a dejar y dejar todo y ahorita me siento muy bien”.

