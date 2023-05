Chiquis revela qué siente al ver sus fotos de antes y dice: “Tenían razón”

Tanya Charry conversó con Chiquis Rivera para El Gordo y la Flaca. La hija de Jenni Rivera está trabajando de manera incansable y llevando su marca personal a niveles insospechados. No sólo está construyendo un imperio con sus productos para el cuidado de la piel. Ahora también nos presenta “Bella Body Shaperwear by Chiquis”, una linea con la que le dice a la mujer que todas tenemos un cuerpo perfecto.

Sobre los cambios físicos que ella misma ha experimentado, sostiene palabras honestas con la periodista de Univision, destacando que al ver sus imágenes pasadas reconoce que muchos de los comentarios que se hacían sobre ella no estaban alejados de la realidad. “Tenían razón”, dijo entre risas Chiquis. Es importante añadir que Chiquis Rivera siempre ha sido un modelo a seguir para todas aquellas mujeres con curvas pronunciadas. Y ahora mismo con su nueva imagen demuestra y motiva a todas aquellas que buscan verse sanas sin importar las tallas.

Sin embargo, al ver las fotografías también asegura que nunca se vio a sí misma de esa forma, porque siempre se sintió hermosa y sexy. Además, su pareja el fotógrafo Emilio Flores dijo nunca decirle nada porque él siempre la ha visto hermosa.

Pero de la mano con este lanzamiento, “Bella Body Shaperwear by Chiquis”, Chiquis sigue trabajando en su disco y asegura que en las próximas semanas volverá al estudio para continuar con las grabaciones de las canciones que completarán su nueva producción musical.

En medio de esta vorágine, Chiquis también promociona su nueva canción: “Got it from My Momma”, un tema en inglés con el que además incursiona en el género country. A Charry le explicó de dónde surgió su interés por el género, recordando que todo ha sido gracias a Jenni, a ella le gustaba mucho.

Hablemos de “Bella Body Shaperwear by Chiquis”

El lanzamiento de su nuevo emprendimiento ha vuelto a poner el nombre de Chiquis en las portadas de todos los medios del espectáculo, ya que ella es una de las modelos de su marca. Por esta razón la hemos visto modelar con bodysuites que van desde el nude, hasta el blanco y el café oscuro. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

En la página, http://www.bellabodyshaperwear.co se pueden encontrar todos los diseños disponibles. Los costos varían según diseño, forma y color. Algunos tienen un costo de $48.95 dólares. El modelo más costoso es el Mommy Shaper cuyo valor asciende a los $64.00 dólares.

Sigue Leyendo más de Chiquis Rivera aquí:

· Latin AMAs 2023: Brilló el respeto, la fusión, la unión de géneros, generaciones e idiomas

· Chiquis se pone los guantes de boxeo para defenderse hasta de su familia

· Chiquis echa la casa por la ventana para celebrar los 25 años de su hermana Jenicka