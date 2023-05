Nadia Ferreira celebró el baby shower y llueven las críticas por la ausencia de Marc Anthony

El pasado viernes 19 de mayo la modelo Nadia Ferreira festejó por todo lo alto el baby shower de su nene, debido a que está en la cuenta regresiva para poder tenerlo en sus brazos. Por ello, las fotos rápidamente se viralizaron en las redes sociales tras todos los lujos que se apreciaron en las imágenes y llevarlo a cabo en un yate.

La paraguaya compartió varias historias en Instagram donde mostró desde el momento en el que inició su preparación para compartir una tarde especial junto a sus seres queridos. Además, Carlos Adyan, conductor de ‘En Casa con Telemundo’, también fue uno de los invitados debido a que es un amigo cercano.

La esposa del salsero lució su cabello suelto con algunas ondas, mientras que posó con un vestido blanco manga larga y más arriba de las rodillas, al tiempo que ambas manos las puso encima de su abultado vientre, porque todo parece indicar que está en la cuenta regresiva para el nacimiento de su primer bebé con el cantante.

Desde el pasado jueves, Marc Anthony subió algunas fotos a su perfil para presumir que su hijo Cristian Muñiz se graduó en la universidad. A su vez, ha revolucionado las redes sociales por posar con los dos primogénitos que tuvo con la Miss Universo Dayanara Torres.

“Amo a mis hijos hasta la luna y de vuelta podemos celebrarte hoy“, escribió el exesposo de Jennifer López.

“Una tarde especial celebrando la llegada de mi baby. Gracias por tan bella sorpresa Baby Muñiz Ferreira!!”, fue el mensaje que acompañó la galería de fotos compartida.

Los usuarios de la aplicación de la camarita se tomaron el tiempo de dejarle una gran cantidad de comentarios, debido a que a muchos les llamó la atención el hecho de no ver al padre del bebé en la celebración y es que en ninguna de las imágenes se ve.

Entre las opiniones hubo un debate donde terminaron diciendo que es normal porque en algunos países acostumbran que sean invitadas solamente algunas mujeres, mientras que otras lo rechazaron tras considerar que eso es nada más en las despedidas de soltera.

“Organizaron el baby shower para la misma fecha de la graduación de su hijo? La fecha de la graduación no fue escogida por él, pero esto sí”, “¿Y dónde está Marc?”, “Y el flaco no lo veo”, “Marc hace de fotógrafo?”, “El padre siempre debería estar en el baby shower, no es una despedida de solteras”, “Ella vive en un yate”, “¿Dónde está el papá?”, “Pero ella vive en un yate”, “Hermoso, todo por amor”, “Qué bonito, ¿Estás esperando un niño?”, “Se viene una princesita”, “Es la mamá más linda que he visto en toda mi vida”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

