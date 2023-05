Marc Anthony comparte divertido momento junto a sus hijos con Dayanara Torres, mientras Nadia Ferreira celebra su baby shower sin él

Marc Anthony es un hombre dichoso: su hijo Cristian Muñiz Torres se ha graduado en la prestigiosa universidad ‘Parsons School of Design’, por lo que viajó hasta la ciudad de Nueva York para asistir a tan importante momento para uno de los hijos que tiene con Dayanara Torres.

La felicidad del cantante de salsa es notoria y en Instagram compartió un divertido momento que tuvo junto a Cristian y Ryan, su otro hijo con Torres, durante la graduación del joven. En el video se les ve a los tres posando muy divertidos y con muchas risas.

“¡¡¡No podría estar más orgulloso!!! ¡¡Mis chicos hermosos!! Felicidades, CRISTIAN, ¡lo lograste!”, dijo Marc Anthony al compartir este buen momento con sus millones de fanáticos, quienes le han deseado lo mejor a su amado hijo en este orgulloso momento de su vida.

Viajar a la graduación de su hijo Cristian también significó para el cantante reencontrarse con Dayanara Torres, su ex esposa, quien compartió fotos del momento familiar que vivieron en la graduación de Cristian.

Marc Anthony estuvo presente en esta graduación, pero no apareció en las fotos del baby shower que celebró su esposa Nadia Ferreira, quien está en la etapa final de su embarazo. Los internautas al no ver al cantante en las imágenes no tardaron en preguntar dónde estaba él.

Al tiempo que el artista compartió el divertido video con sus dos hijos mayores, Nadia Ferreira publicó fotos de lo que fue su lujosa celebración en honor al bebé que viene en camino desde el yate de su amado esposo.

La modelo vivió este momento de su embarazo junto a su madre, hermana y muchos amigos. A través de las redes sociales disfrutamos de muchos de los detalles de la celebración para el bebé que viene en camino y del que se especula es varón. La decoración fue de animales: la jirafa, el elefante, un león y hasta un mono estuvieron presentes en la decoración de la mesa donde había globos, pastel y algunos bocadillos.

