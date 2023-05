Fiesta en el Etihad: Manchester City se corona campeón de la Premier League y los hinchas invaden el campo para celebrar

El Manchester City mantiene su hegemonía en la Premier League y sus hinchas lo saben. El conjunto ciudadano le gano por la mínima diferencia al Chelsea en la fecha 37 y se coronó oficialmente como campeón de la primera división del fútbol inglés,gracias a que el Arsenal que se desinfló en las últimas instancias del torneo.

Con un gol del argentino Julián Álvarez al minuto 12 el Manchester City obtuvo su novena Premier League, lo que provocó que los aficionados invadieran el campo de juego de Etihad Stadium para celebrar con sus jugadores al final del encuentro. Cabe destacar que el Arsenal tenía chances de llevarse su primera Premier en poco más de 19 años, pero la caída de este sábado ante el Nottingham Forest del costarricense Keylor Navas le dejó el caminó libre a Pep Guardiola y compañía para ganar su tercer campeonato consecutivo.

Llenos de emoción por ganar otra liga y con lo ánimos aún elevados por la clasificación a la final de la Champions League tras una humillante goleada 4-0 al Real Madrid en semifinales, cientos de aficionados saltaron al césped para celebrar una temporada de ensueño en la que se apunta a ganar el triplete, con la final de la FA Cup también en puerta.

Los encargados de seguridad del estadio tuvieron que intervenir rápidamente junto a funcionarios policiales para evacuar a los jugadores del terreno de juego hacia los vestuarios, creando un cordón para evitar que los emocionados fanáticos pudieran ingresar a la parte interna del Etihad. It's a sea of blue on the pitch at the Etihad!



📺: @USANetwork | #ManCity pic.twitter.com/Q6BhtlsAjr— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) May 21, 2023

Tras la victoria ante el Chelsea, el City recibirá su noveno título como campeón de la Premier League, la tercera seguida y la quinta desde la llegada del español Pep Guardiola al conjunto “sky blue”, donde ha acumulado hasta el momento un récord de 197 partidos ganados en Premier, 29 en FA Cup y 22 en la Copa de la Liga.





