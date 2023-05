Profesor de golf hace historia al marcar un hoyo en uno durante el PGA Championship que no se veía desde hace 27 años [Video]

El golf es un deporte de pocas emociones pero lo visto este fin de semana en el PGA Championship disputado en California dejó atónitos a todos los presentes quienes fueron testigo de un hoyo en uno por parte de un jugador casi amateur que asistió por invitación a la competición.

Michael Block, quien funge como profesor de golf a tiempo completo en el Arroyo Trabuco de California, en Mission Viejo, dijo presente en el torneo como invitado de la PGA, haciendo historia con el hoyo en uno durante el hoyo 15.

Sin embargo, lo llamativo no fue solo la proeza de anotar el hoyo en uno sino la manera en la que ocurrió. Desde que la pelota salió del punto inicial solo tocó el suelo para depositarse directamente en el hoyo, algo que fue inédito y que no se veía desde hace 27 años por la dificultad del tiro.

Además, Block destacó no solo por el hoyo en uno sino por haber pasado el corte inicial y competir contra los mejores golfistas del planeta, coronándose como campeón entre los competidores no profesionales.

“Estoy viviendo un sueño. Me estoy asegurando de disfrutar de este momento. He aprendido que después de mis 46 años de vida, no va a haber nada mejor que esto. No es posible. Todo el mundo ha sido maravilloso, muy buenos conmigo”, comentó sobre su participación en la competición.

Block terminó 15 en el cuadro definitivo y asegura su plaza para la edición de 2024, pero la próxima semana volverá a impartir clases en el Arroyo Trabuco, donde seguro que tendrá solicitadas todas sus clases, que cobra a $125 dólares por 45 minutos.

Mira el video del impresionante tiro aquí:

