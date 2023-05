Antonio ‘La Tota’ Carbajal: De jugar fútbol con pelotas de golf durante su infancia a rechazar al Real Madrid para jugar seguir jugando en México

Una historia llena de logros y proezas logró cultivar el legendario portero mexicano Antonio ‘La Tota’ Carbajal, quien murió este martes a los 93 años tras presentar complicaciones de salud.

Entre los logros más importantes que destacan en su carrera como futbolista resalta que fue el primer jugador en toda la historia del deporte rey en jugar cinco Copas del Mundo.

Esta proeza le dio el reconocimiento mundial portando la camiseta de la selección mexicana. De hecho, por esa razón lo llamaban el ‘Cinco Copas’. Para entender la trascendencia de este hito, vale la pena señalar que su record no fue igualado sino más de 30 años después por Lothar Matthäus.

Carbajal se formó de manera muy humilde en la colonia San Rafael de Ciudad de México. Allí jugaba con otros niños de su vecindario, aunque sin el consentimiento de su padre, que no lo dejaba salir a jugar luego que atropellaron a su hermano en las calles de la colonia.

En una entrevista que le hicieron a ‘La Tota’, y que fue publicada en el sitio web de la FIFA, contó como fueron sus comienzos en el fútbol.

El jugador fue el primero en disputar cinco Copas del Mundo.

“Mi historia comenzó en el pavimento. Cuando eres niño te encanta jugar con lo que sea. Íbamos al campo de golf de Chapultepec y nos robábamos unas de las pelotitas con las que juegan golf. Un amigo las enrollaba con papel periódico y mucho cuidado para que pudiese rodar. Así comenzó mi amor por el fútbol”

No había cumplido 20 años cuando Carbajal logró debutar a nivel profesional con el Real España, en 1948. Solo dos años después defendió por primera vez la camiseta de su país en un Mundial de Fútbol.

Fue justamente en la Copa del Mundo de Brasil 1950 el primer certamen que disputó. “Nunca había jugado ante tanta gente. Era impresionante, yo nada más escuchaba los gritos de Brasil, y al mismo tiempo me daba coraje y me motivaba a aguantar”.

Ese mismo año comenzó a formar parte de las filas del Club León, donde estuvo durante unos 16 años.

Carbajal también participó en las cuatro siguientes ediciones: Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966.

En 1966 se retiró del fútbol portando los colores de Club León, equipo con el que logró ganar dos campeonatos de liga.

Con el Tri también viajó a los Juegos Olímpicos de Londres 1948, aunque no participó en ningún encuentro.

Entre las anécdotas más importantes de la historia de la ‘Tota’ figura la vez que le rechazó una oferta para jugar con el Real Madrid.

En una entrevista a Fox Sports hecha en 2019, Carbajal confesó que el presidente del club merengue lo llamó para invitarlo a jugar en el Madrid.

“Don Santiago Bernabéu me invitó, me habló por teléfono y le dije, lo que he mencionado, si el fútbol mexicano me dio la oportunidad para estar en una Olimpiada pues me quedo con el futbol mexicano“, aseguró.

