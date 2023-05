Bizarrap pide al público no cantar su canción con Shakira y lo acusan de envidioso

La cantante Shakira comenzó el 2023 estrenando una canción donde habla de lo que fue su relación sentimental junto a Gerard Piqué, hasta nombrar a la actual pareja sentimental de él y que lleva por nombre Clara Chía Martí. A su vez, el tema fue una colaboración con un argentino y en YouTube está a punto de alcanzar los 550 millones de reproducciones y se llama ‘Shakira || BZRP Music Sessions #53’.

El 14 de mayo se llevó a cabo el ‘Festival Tecate Emblema’ en México y el joven de 24 años hizo una solicitud durante su presentación, debido a que les pidió que se limitaran a interpretar la letra de la canción y que simplemente brincaran.

El video se comenzó a viralizar una semana después, debido a que varios no tomaron de la mejor manera lo manifestado, y es que fue con algo preparado y él quiso que escucharan el ‘beat’. Por ello, en tarima manifestó lo siguiente: “Ahora si México, cuando explote, los quiero a todos saltando, sin cantar ni nada, solo saltando”.

Los internautas aprovecharon para pronunciarse tras las palabras emitidas por el argentino y como suele ser costumbre se tornaron un poco divididas las opiniones, debido a que algunos explicaron que se trató de escuchar parte del fondo musical.

Sin embargo, la solicitud no fue vista de la mejor manera porque varios piensan que es una persona que podría tenerle envidia a la fama de la cantante colombiana.

“Yo entendí que era para sentir esa parte de la canción”, “Fue por el beat, no por heat”, “Eso de saltar era por el beat que traía, no por hacerle hate”, “Quienes no están familiarizados con este ritmo y tipo de eventos lo va a sacar fácil de contexto”, “Hasta yo me quedé con la palabra en la boca, quiero cantarla”, “Me gusta el nuevo ritmo que le puso”, “¿Por qué no veo en esa parte a la gente que esté brincando”, “Siento que pierde la esencia del ambiente”, fueron algunas de las reacciones registradas en la publicación.

